A Fidesz vállalta és megcsinálta – A 13. után már 14. havi juttatás is jár a nyugdíjasoknak

Különleges hónap volt a magyar nyugdíjasok számára 2026 februárja: ekkor kapták meg először a 13. havi nyugdíj mellé a 14. havi első negyedét is. A következő években a 14. havi juttatás többi része is beépül. A kormány megígért és teljesített vállalásait bemutató cikksorozatunkban a nyugdíjak értékállóságának biztosítékait nézzük meg közelebbről.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 22:49
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A 13. havi nyugdíj témájáról nem lehet anélkül beszélni, hogy ne idéznénk fel Bajnai Gordon rövid miniszterelnökségének egyik legfájdalmasabb intézkedését: a juttatás megszüntetését 2009-ben. A baloldali megszorításra az Orbán-kormány úgy reagált, hogy felvette vállalásai közé a 13. havi nyugdíj felélesztését. Ahogy a családi adókedvezmény megduplázása és az anyák adómentességének bevezetése, úgy a 13. havi juttatás visszaállítása is olyan ígéret, amit a Fidesz–KDNP-kormány teljesített. Ahogyan a miniszterelnök egy ízben megfogalmazta: „a nyugdíj nem ajándék, hanem az aktív évek elismerése. Azoké, akik a hátukon vitték az országot.”

Budapest, 2025. szeptember 1. A Magyar Posta munkatársa kézbesíti a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Elindult a 14. havi nyugdíj

A 13. havi nyugdíj 2022 óta stabilan és teljes egészében jár az öregségi nyugdíjban és számos nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. A történeti hűség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a 13. havi juttatást az eredeti terv szerint négy év alatt állította volna vissza a kormány. Ennek megfelelően 2021-ben egyheti összeget kaptak a jogosultak. A kabinet azonban később úgy értékelt: a gazdaság helyzete lehetővé teszi, hogy a 13. havi nyugdíj a Covid-járvánnyal terhelt időszak után teljes összegben járjon. A négyéves bevezetési időszak két évre csökkent, és 2022 elején már egyhavi summa érkezett meg a címzettekhez. Mindez azért érdekes, mert a kormány a 14. havi nyugdíj felépítésénél is a lépcsőzetesség mellett tette le a voksát. Az új juttatást idén először kapták meg az érintettek, a havi nyugdíj egynegyede formájában. A juttatás ezentúl minden évben bővül majd egy-egy negyeddel, és legkésőbb 2029-ben eléri az egyhavi nyugdíjat.

Az idei február ezzel együtt is kivételes volt a nyugdíjasoknak, ugyanis havi ellátásuk 225 százalékát kapták kézhez. Ez az átlagos öregségi nyugdíj esetében 582 750 forintot tett ki.

Folyamatos az értékmegőrzés

A pluszhavi nyugdíjak idei folyósítása mellett érdemes kitérni arra is, ami tavaly történt. Novemberben a kormány 1,6 százalékos korrekcióval zárta az évet – a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kaptak visszamenőleg a november havi nyugdíj mellé, ezzel januárig részesültek az inflációkövető emelésben. Decembertől már az emelt összeg érkezett. 

Szintén tavaly született döntés arról, hogy idén 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak, így az átlagos öregségi juttatás elérte a 259 ezer forintot. Tavaly a nyugdíjasoknak szóló 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok postázása is befejeződött.

Cikksorozatunk következő részében maradunk az utalványoknál, s azzal foglalkozunk, hogy a kormány miként garantálta a nyugdíjak értékállóságát egy-egy váratlan gazdasági fejlemény idején.

(Folytatjuk.)

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu