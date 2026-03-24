A Fidesz vállalta és megcsinálta: a világon egyedülálló módon 2029-re közel egymillió anya lesz szja-mentes

A magyar adórendszer lényeges eleme, hogy a családok ezen keresztül is jelentős támogatásban részesülhetnek. Az Orbán-kormány által megígért és valóra váltott intézkedésekről szóló cikksorozatunk első részében a családi adókedvezmény januártól kiteljesedett megduplázásáról írtunk. A lépést szervesen egészíti ki az anyák személyi jövedelemadó alóli mentessége, amely szintén bővült 2026 elejétől. De vegyük sorra a történéseket!
Nagy munka volt
A négy- vagy többgyermekes anyák 2020 óta, a háromgyermekesek 2025. október elsejétől kezdve élvezik az szja-mentességet, mégpedig korosztálytól függetlenül. Az év elején anyák újabb csoportja mondhatott búcsút a személyi jövedelemadónak: január óta a 40 év alatti kétgyermekes anyák sem fizetnek szja-t, ugyanúgy, mint a 30 év alatti anyák.
A legfiatalabb anyáknál maradjunk egy gondolat erejéig, az ő esetükben ugyanis két lépcsőben vált teljessé a mentesség. A 30 év alattiak 2023 elején kedvezményt kaptak: akkor az átlagbérig mentesültek az szja alól. Idén január elsején azonban eltűnt a megkötés, az adómentesség a teljes összegre szól, ráadásul immár a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.
Az adókedvezmény kiterjesztésének folyamata azonban még nem ért véget, a kétgyermekesek esetében valójában csak most kezdődött el. Íme a menetrend:
2027 januárjában a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosulttá válnak a jövedelemadó-mentességre.
2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé.
2029 első napjától a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.
Hatalmas összegek
A mentesség nyomán egy háromgyermekes anya átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3,7 millió forintot jelent.
Az októberben bevezetett szja-mentesség mintegy 200–250 ezer háromgyermekes édesanyát érinthet, ők a kormány számításai szerint évi 200 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak összesen. Az idén életbe lépett, negyven év alatti kétgyermekes anyák mentessége 120 milliárd forintnyi támogatást nyújt. Évente.
