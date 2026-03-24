A Fidesz vállalta és megcsinálta: a világon egyedülálló módon 2029-re közel egymillió anya lesz szja-mentes

Magyarország 2020 óta épít egy világon egyedülálló adókedvezmény-rendszert: a több gyermeket nevelő anyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A négygyermekes anyák nyitották a sort 2020-ban, a háromgyermekesek 2025 októberében csatlakoztak az adómenetesek köréhez, ahová a kétgyermekesek 2026 januárjától kezdődően több csoportban lépnek be. Az intézkedés 2029-re közel egymillió anyát érint majd, a családoknál pedig súlyos százmilliárdok maradnak – évente. Ez is egy olyan sarokpontja az Orbán-kormány politikájának, amelyet a kabinet következetesen végigvisz. Jöjjenek a részletek!

2026. 03. 24. 7:23
A magyar adórendszer lényeges eleme, hogy a családok ezen keresztül is jelentős támogatásban részesülhetnek. Az Orbán-kormány által megígért és valóra váltott intézkedésekről szóló cikksorozatunk első részében a családi adókedvezmény januártól kiteljesedett megduplázásáról írtunk. A lépést szervesen egészíti ki az anyák személyi jövedelemadó alóli mentessége, amely szintén bővült 2026 elejétől. De vegyük sorra a történéseket!

Nagy munka volt

A négy- vagy többgyermekes anyák 2020 óta, a háromgyermekesek 2025. október elsejétől kezdve élvezik az szja-mentességet, mégpedig korosztálytól függetlenül. Az év elején anyák újabb csoportja mondhatott búcsút a személyi jövedelemadónak: január óta a 40 év alatti kétgyermekes anyák sem fizetnek szja-t, ugyanúgy, mint a 30 év alatti anyák.

A legfiatalabb anyáknál maradjunk egy gondolat erejéig, az ő esetükben ugyanis két lépcsőben vált teljessé a mentesség. A 30 év alattiak 2023 elején kedvezményt kaptak: akkor az átlagbérig mentesültek az szja alól. Idén január elsején azonban eltűnt a megkötés, az adómentesség a teljes összegre szól, ráadásul immár a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

Az adókedvezmény kiterjesztésének folyamata azonban még nem ért véget, a kétgyermekesek esetében valójában csak most kezdődött el. Íme a menetrend:

2027 januárjában a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosulttá válnak a jövedelemadó-mentességre.

2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé.

2029 első napjától a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.

Hatalmas összegek

A mentesség nyomán egy háromgyermekes anya átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3,7 millió forintot jelent.

Az októberben bevezetett szja-mentesség mintegy 200–250 ezer háromgyermekes édesanyát érinthet, ők a kormány számításai szerint évi 200 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak összesen. Az idén életbe lépett, negyven év alatti kétgyermekes anyák mentessége 120 milliárd forintnyi támogatást nyújt. Évente.

Egyszerű az igénylés

Néhány szót ejtsünk az adminisztrációról is. Egyszerűsödött az igénylés, mégpedig úgy, hogy az ANYÁCSKA nevű összevont nyilatkozatban egyszerre kérhető az anyakedvezmény és a családi adókedvezmény, a dokumentumot pedig nem szükséges évente megújítani. A mentesség visszamenőleg, az éves adóbevallásban is érvényesíthető, ha az anya év közben nem adta volna le a nyilatkozatot. Aki ugyanis havi elszámolásban kéri az összeget, már januárban beadhatta a nyilatkozatot.

Máshol nincs ilyen

Végezetül érdemes arra is kitérni, hogy a magyar modell egyedülálló. Léteznek ugyan Európa-szerte családi adókedvezmények – Franciaországban adóalapot csökkentő rendszer, Németországban a Kindergeld és adókedvezmény kombinációja működik –, de élethosszig tartó, teljes szja-mentességet egyetlen más ország sem biztosít a többgyermekes anyák számára.

A lakosságnak szóló támogatásoknál azonban nemcsak a fiatalabbakra, hanem az idősekre is gondol a kormány. Cikksorozatunk következő részében azt vizsgáljuk meg, hogy az ígéretnek megfelelően miként tért vissza a 13. havi, és indult útjára a 14. havi nyugdíj.

(Folytatjuk.)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
