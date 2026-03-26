A háború ára a kifutón is látszik + videó

Az Ukrán Divathéten bemutatták Julija Perekresztova tervező legújabb kollekcióját. A háború árnyéka azonban a kifutóra is rávetült, miután a modellek ezúttal olyan veteránok voltak, akik a csatatéren sérültek meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 7:24
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az Ukrán Divathét keretében ezúttal veteránok vonultak végig a kifutón Kijevben. A háború ára nem is lehetett volna egyértelműbb, hiszen a modellek mindegyike valamilyen harctéri sérülést szenvedett el – írja az NV

A háború ára a kifutón is egyértelműen látszott
A háború ára a kifutón is egyértelműen látszott 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A JULIYA KROS márkát 2015-ben alapította Julija Perekresztova tervező, azzal a céllal, hogy az inkluzív dizájnra összpontosítson. Kollekcióinak nagy része több funkciós, akár ki is vehető elemekből áll, amelyeknek lehetővé teszik, hogy egyetlen darab több szerepet is betöltsön. Az idei divathéten azonban nem csak a kollekció darabjai keltették fel a figyelmet. 

A háború ára ugyanis látványos volt a kifutón is, miután azt olyan ukrán veteránok mutatták be, akik maradandó sérüléseket szereztek a harctéren. 

A férfi kollekció darabjait amputáción átesett veteránok mutatták be, miután a dizájn erősen koncentrál a hasonló sérüléssel élőkre. A modellek között volt Ruszlan Ivanov – aki amputáció után visszatért a profi sportba – és Mihajlo Drobotenko, aki mindkét lábának elvesztése után Ukrajna egyik legerősebb adaptív sportolójává vált. 

A show fénypontja azonban Krisztina Szanina volt, aki a márka nagyköveteként sétált végig a kifutón két mankó segítségével. 

A harminc éves Szanina egy évvel ezelőtt elvesztette mindkét lábát a fronton, és ő lett az első ukrán nő, aki titánimplantátumokat kapott az országban. A nő Vaszil Virasztyuk parlamenti képviselővel és erőművésszel sétált végig a kifutón. 

Borítókép: Egy forgatás előtti fotózás Ukrajnában egy veteránnal (Fotó: AFP)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu