A háború ára a kifutón is látszik + videó

Az Ukrán Divathét keretében ezúttal veteránok vonultak végig a kifutón Kijevben. A háború ára nem is lehetett volna egyértelműbb, hiszen a modellek mindegyike valamilyen harctéri sérülést szenvedett el – írja az NV.
A JULIYA KROS márkát 2015-ben alapította Julija Perekresztova tervező, azzal a céllal, hogy az inkluzív dizájnra összpontosítson. Kollekcióinak nagy része több funkciós, akár ki is vehető elemekből áll, amelyeknek lehetővé teszik, hogy egyetlen darab több szerepet is betöltsön. Az idei divathéten azonban nem csak a kollekció darabjai keltették fel a figyelmet.
A háború ára ugyanis látványos volt a kifutón is, miután azt olyan ukrán veteránok mutatták be, akik maradandó sérüléseket szereztek a harctéren.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!