A háború ára a kifutón is látszik + videó

Az Ukrán Divathét keretében ezúttal veteránok vonultak végig a kifutón Kijevben. A háború ára nem is lehetett volna egyértelműbb, hiszen a modellek mindegyike valamilyen harctéri sérülést szenvedett el – írja az NV.

A háború ára a kifutón is egyértelműen látszott

A JULIYA KROS márkát 2015-ben alapította Julija Perekresztova tervező, azzal a céllal, hogy az inkluzív dizájnra összpontosítson. Kollekcióinak nagy része több funkciós, akár ki is vehető elemekből áll, amelyeknek lehetővé teszik, hogy egyetlen darab több szerepet is betöltsön. Az idei divathéten azonban nem csak a kollekció darabjai keltették fel a figyelmet.