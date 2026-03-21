Egy rokkant veterán azt állítja, hogy a TCK tisztjei iratellenőrzés közben eltörték a karját, majd a sérülés láttán elhajtottak a helyszínről. Az esetet követően több kommentár is megjelent, ami jól mutatja: az ukrán népnek elege van Zelenszkij pribékjeiből.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 7:07
Volodimir Zelenszkij
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felháborító videó kering az interneten, melyben egy ukrán férfi számol be arról, miként törték el karját a TCK toborzói miközben az iratait ellenőrizték.

Mostanra szinte mindennapossá vált, hogy Zelenszkij emberrablói szabadon garázdálkodhatnak Ukrajna-szerte és brutális módszereket alkalmaznak az ukrán lakossággal szemben. A sértett férfi elmondta, hogy az incidens során az egyik toborzó eltörte a karját és nyílt törés láttán ahelyett, hogy segítettek volna neki, inkább elhajtottak, magára hagyva a súlyos sérüléssel.

A videó alatti kommentszekcióban többen felháborodásuknak adtak hangot

Egyre inkább kirajzolódni látszik, milyen belső feszültség alakult ki az ukrán lakosság és a kijevi vezetés között. Az ilyen és ehhez hasonló atrocitások növelik az emberekben gyűlő frusztrációt. Jól látszik, elegük van.

Az egyik kommentelő szerint a lakosság teljesen jogfosztott Ukrajnában, amit átitat a korrupció.

Ha utánanézel a jogszabályoknak, azt fogod találni, hogy népként nincs státuszunk, és ezért nincsenek jogaink. Nem egy országban élünk, hanem egy vállalatban, és nem emberek vagy állampolgárok vagyunk, hanem tulajdon és természetes személyek (értsd: rabszolgák). A földjeink már nem hozzánk tartoznak, hanem a nemzetközi bűnszervezet „ellenőrzése alatt állnak”, akárcsak a legtöbb „vezető” az országban… És akkor világossá válik, hogy mi és miért történik…

– írta.

A következő hozzászóló is osztotta a gondolatot.

Hát nem ez az igazság? Rabszolgák vagytok! AZ EMBEREK ELMENTEK MELLETTE ÉS SEMMIT NEM TETTEK!!!!!!!! Mit akartok, mit mondjanak??????

– szólt hozzá indulatosan egy másik kommentelő.

Az egyik személy cinikus keserűséggel jellemezte a helyzetet.

Még azokat is mozgósítani fogják, akiket embernek tartanak

– fogalmazott.

Egy nő feltette a sokakat feszítő kérdést:

Miért halnak meg a férfiak a semmiért???

Majd egy férfi rávágta:

A parancsnokok pénzéért.

Az ukrán lakosság számára saját katonáik jelentik az igazi veszélyt

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a sokadik bizonyíték mutatja be azt a rideg valóságot, miszerint Ukrajna hadra fogható fiai naponta vívják meg harcukat a kijevi vezetés túszejtőivel szemben. A TCK toborzói folyamatosan járják az utcákat új célpontok után kutatva. A háború okozta súlyos emberveszteségek következtében, egy ukrán férfi sincs már biztonságban. Zelenszkij a szenvedések ellenére folytatja az értelmetlen háborút. 

Magyar Péter és a kijevi vezetés pedig évek óta kapcsolatban áll egymással.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián a felek láthatóan igyekeztek elkerülni a találkozás benyomását, ugyanakkor egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. 

 


 

 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
