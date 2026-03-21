Felháborító videó kering az interneten, melyben egy ukrán férfi számol be arról, miként törték el karját a TCK toborzói miközben az iratait ellenőrizték.
Zelenszkij pribékjei bármit megtehetnek az embertelen diktatúrájában
Egy rokkant veterán azt állítja, hogy a TCK tisztjei iratellenőrzés közben eltörték a karját, majd a sérülés láttán elhajtottak a helyszínről. Az esetet követően több kommentár is megjelent, ami jól mutatja: az ukrán népnek elege van Zelenszkij pribékjeiből.
Mostanra szinte mindennapossá vált, hogy Zelenszkij emberrablói szabadon garázdálkodhatnak Ukrajna-szerte és brutális módszereket alkalmaznak az ukrán lakossággal szemben. A sértett férfi elmondta, hogy az incidens során az egyik toborzó eltörte a karját és nyílt törés láttán ahelyett, hogy segítettek volna neki, inkább elhajtottak, magára hagyva a súlyos sérüléssel.
További Külföld híreink
A videó alatti kommentszekcióban többen felháborodásuknak adtak hangot
Egyre inkább kirajzolódni látszik, milyen belső feszültség alakult ki az ukrán lakosság és a kijevi vezetés között. Az ilyen és ehhez hasonló atrocitások növelik az emberekben gyűlő frusztrációt. Jól látszik, elegük van.
Az egyik kommentelő szerint a lakosság teljesen jogfosztott Ukrajnában, amit átitat a korrupció.
Ha utánanézel a jogszabályoknak, azt fogod találni, hogy népként nincs státuszunk, és ezért nincsenek jogaink. Nem egy országban élünk, hanem egy vállalatban, és nem emberek vagy állampolgárok vagyunk, hanem tulajdon és természetes személyek (értsd: rabszolgák). A földjeink már nem hozzánk tartoznak, hanem a nemzetközi bűnszervezet „ellenőrzése alatt állnak”, akárcsak a legtöbb „vezető” az országban… És akkor világossá válik, hogy mi és miért történik…
– írta.
A következő hozzászóló is osztotta a gondolatot.
Hát nem ez az igazság? Rabszolgák vagytok! AZ EMBEREK ELMENTEK MELLETTE ÉS SEMMIT NEM TETTEK!!!!!!!! Mit akartok, mit mondjanak??????
– szólt hozzá indulatosan egy másik kommentelő.
Az egyik személy cinikus keserűséggel jellemezte a helyzetet.
Még azokat is mozgósítani fogják, akiket embernek tartanak
– fogalmazott.
Egy nő feltette a sokakat feszítő kérdést:
Miért halnak meg a férfiak a semmiért???
Majd egy férfi rávágta:
A parancsnokok pénzéért.
Az ukrán lakosság számára saját katonáik jelentik az igazi veszélyt
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a sokadik bizonyíték mutatja be azt a rideg valóságot, miszerint Ukrajna hadra fogható fiai naponta vívják meg harcukat a kijevi vezetés túszejtőivel szemben. A TCK toborzói folyamatosan járják az utcákat új célpontok után kutatva. A háború okozta súlyos emberveszteségek következtében, egy ukrán férfi sincs már biztonságban. Zelenszkij a szenvedések ellenére folytatja az értelmetlen háborút.
Magyar Péter és a kijevi vezetés pedig évek óta kapcsolatban áll egymással.
A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián a felek láthatóan igyekeztek elkerülni a találkozás benyomását, ugyanakkor egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!