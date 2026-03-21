OroszországUkrajnaháborúorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 21.

Az orosz erők több frontszakaszon is előrenyomultak, miközben az ukrán hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett. Volodimir Zelenszkij katonái eközben drónokkal támadták Moszkvát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 5:57
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz hadsereg újabb sikerekről számolt be a keleti fronton, miközben több stratégiai jelentőségű települést is ellenőrzése alá vont. A harcok több térségben is intenzíven folytatódnak, az ukrán erők pedig egyes helyeken súlyos veszteségeket szenvedtek és bekerítésbe kerültek – számolt be cikkében a life.ru.

Előre tört az orosz hadsereg, miközben egyre visszaszorultak az ukránok
Fotó: AFP

Az orosz erők több hadszíntéren is fokozzák tevékenységüket, miközben az ukrán alakulatok visszaszorulnak és jelentős veszteségeket szenvednek. A harcok a Kurszki és a Szumi térségtől a Donyecki Népköztársaságon át egészen Zaporizzsjáig húzódnak, miközben a háttérben a nyugati támogatás fenntarthatósága is kérdésessé válik.

 A „Dél” hadműveleti csoport tovább bővíti ellenőrzési zónáját, és a haditudósítók szerint újabb települések kerülhetnek célkeresztbe. A harcok Krasznij Liman környékén is folytatódnak, ahol az ukrán fél elit egységeket vetett be, köztük a 8. különleges műveleti ezredet. A jelentések szerint egy, diverzáns-felderítő csoportot irányító őrmester is életét vesztette.

A Zaporizzsjai területen az orosz hadsereg további előrenyomulást hajt végre. A „Vosztok” és a „Dnyeper” csoport egységei több térségben is sikereket értek el, miközben az ukrán rohamalakulatok Ternove és Berezove közelében tűzcsapdába kerültek.

A műveletek részeként Veszeljanka megtisztítása is folyamatban van, amely már kevesebb mint 15 kilométerre található Zaporizzsjától.

A legfrissebb hírek: 

  • Jurij Szljusar kormányzó jelentése szerint hatalmas ukrán dróntámadást sikerült visszaverni a Rosztovi terület kilenc járásában.
  • Az ukrán fegyveres erők parancsnokainak furcsa halálesetei folytatódnak, közölték az orosz biztonsági ügynökségek a RIA Novosztyival.
  • Az Egyesült Államok március 20-án két orosz állampolgárt, valamint más, Oroszországhoz köthető személyeket és szervezeteket távolított el a szankciós listájáról – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium.
  • Szergej Szobjanyin polgármester szerint március 20-21-én közel 30 drónt lőttek le Moszkva és a környező régió felett.

Az Egyesült Államok hadügyminisztere, Pete Hegset bírálta Joe Biden kormányzatát az Ukrajnának történő fegyverszállítások miatt.

Valahányszor visszatekintünk és megvizsgálunk bármilyen problémát, amellyel szembesülünk, minden egy dologra vezethető vissza: elküldték Ukrajnába

 — mondta Hegset. A tisztviselő megjegyezte, hogy jobb lenne a lőszert az amerikai csapatok javára felhasználni. 

Magyar Péter az ukránokkal egyeztet

Magyar Péter 2024-es kijevi látogatása óta folyamatos kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel, ugyanakkor nem ismert, pontosan milyen témákban egyeztetett akkor, illetve azóta partnereivel. Annyi bizonyos, hogy találkozott egy, az ukrán titkosszolgálathoz köthető személlyel, ám az nem derült ki, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kiket keresett fel, illetve kikkel folytatott további megbeszéléseket.

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián a felek láthatóan igyekeztek elkerülni a találkozás benyomását, ugyanakkor egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Eközben Magyar Péter közösségi oldalán is bejelentkezett Münchenből, még azon a napon is, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna Házban tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Újabb pusztítás Ukrajnában: halottak és sérültek a dróntámadások után

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu