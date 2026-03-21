Az orosz hadsereg újabb sikerekről számolt be a keleti fronton, miközben több stratégiai jelentőségű települést is ellenőrzése alá vont. A harcok több térségben is intenzíven folytatódnak, az ukrán erők pedig egyes helyeken súlyos veszteségeket szenvedtek és bekerítésbe kerültek – számolt be cikkében a life.ru.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 21.
Az orosz erők több frontszakaszon is előrenyomultak, miközben az ukrán hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett. Volodimir Zelenszkij katonái eközben drónokkal támadták Moszkvát.
Az orosz erők több hadszíntéren is fokozzák tevékenységüket, miközben az ukrán alakulatok visszaszorulnak és jelentős veszteségeket szenvednek. A harcok a Kurszki és a Szumi térségtől a Donyecki Népköztársaságon át egészen Zaporizzsjáig húzódnak, miközben a háttérben a nyugati támogatás fenntarthatósága is kérdésessé válik.
További Külföld híreink
A „Dél” hadműveleti csoport tovább bővíti ellenőrzési zónáját, és a haditudósítók szerint újabb települések kerülhetnek célkeresztbe. A harcok Krasznij Liman környékén is folytatódnak, ahol az ukrán fél elit egységeket vetett be, köztük a 8. különleges műveleti ezredet. A jelentések szerint egy, diverzáns-felderítő csoportot irányító őrmester is életét vesztette.
A Zaporizzsjai területen az orosz hadsereg további előrenyomulást hajt végre. A „Vosztok” és a „Dnyeper” csoport egységei több térségben is sikereket értek el, miközben az ukrán rohamalakulatok Ternove és Berezove közelében tűzcsapdába kerültek.
A műveletek részeként Veszeljanka megtisztítása is folyamatban van, amely már kevesebb mint 15 kilométerre található Zaporizzsjától.
A legfrissebb hírek:
- Jurij Szljusar kormányzó jelentése szerint hatalmas ukrán dróntámadást sikerült visszaverni a Rosztovi terület kilenc járásában.
- Az ukrán fegyveres erők parancsnokainak furcsa halálesetei folytatódnak, közölték az orosz biztonsági ügynökségek a RIA Novosztyival.
- Az Egyesült Államok március 20-án két orosz állampolgárt, valamint más, Oroszországhoz köthető személyeket és szervezeteket távolított el a szankciós listájáról – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium.
- Szergej Szobjanyin polgármester szerint március 20-21-én közel 30 drónt lőttek le Moszkva és a környező régió felett.
Az Egyesült Államok hadügyminisztere, Pete Hegset bírálta Joe Biden kormányzatát az Ukrajnának történő fegyverszállítások miatt.
További Külföld híreink
Valahányszor visszatekintünk és megvizsgálunk bármilyen problémát, amellyel szembesülünk, minden egy dologra vezethető vissza: elküldték Ukrajnába
— mondta Hegset. A tisztviselő megjegyezte, hogy jobb lenne a lőszert az amerikai csapatok javára felhasználni.
Magyar Péter az ukránokkal egyeztet
Magyar Péter 2024-es kijevi látogatása óta folyamatos kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel, ugyanakkor nem ismert, pontosan milyen témákban egyeztetett akkor, illetve azóta partnereivel. Annyi bizonyos, hogy találkozott egy, az ukrán titkosszolgálathoz köthető személlyel, ám az nem derült ki, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kiket keresett fel, illetve kikkel folytatott további megbeszéléseket.
A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián a felek láthatóan igyekeztek elkerülni a találkozás benyomását, ugyanakkor egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
Eközben Magyar Péter közösségi oldalán is bejelentkezett Münchenből, még azon a napon is, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna Házban tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!