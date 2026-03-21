A „Dél” hadműveleti csoport tovább bővíti ellenőrzési zónáját, és a haditudósítók szerint újabb települések kerülhetnek célkeresztbe. A harcok Krasznij Liman környékén is folytatódnak, ahol az ukrán fél elit egységeket vetett be, köztük a 8. különleges műveleti ezredet. A jelentések szerint egy, diverzáns-felderítő csoportot irányító őrmester is életét vesztette.

A Zaporizzsjai területen az orosz hadsereg további előrenyomulást hajt végre. A „Vosztok” és a „Dnyeper” csoport egységei több térségben is sikereket értek el, miközben az ukrán rohamalakulatok Ternove és Berezove közelében tűzcsapdába kerültek.

A műveletek részeként Veszeljanka megtisztítása is folyamatban van, amely már kevesebb mint 15 kilométerre található Zaporizzsjától.

Jurij Szljusar kormányzó jelentése szerint hatalmas ukrán dróntámadást sikerült visszaverni a Rosztovi terület kilenc járásában.

Az ukrán fegyveres erők parancsnokainak furcsa halálesetei folytatódnak, közölték az orosz biztonsági ügynökségek a RIA Novosztyival.

Az Egyesült Államok március 20-án két orosz állampolgárt, valamint más, Oroszországhoz köthető személyeket és szervezeteket távolított el a szankciós listájáról – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium.

Szergej Szobjanyin polgármester szerint március 20-21-én közel 30 drónt lőttek le Moszkva és a környező régió felett.