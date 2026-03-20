Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye

Virágzik a korrupció Ukrajnában, Debrecenre is veszélyt jelent az ukrán uniós csatlakozás

Két év börtönbüntetésre ítélte az ukrán Korrupcióellenes Főbíróság Ljudmila Marcsenkót, aki korábban Volodimir Zelenszkij pártjának, a Nép Szolgája politikai formációnak volt a képviselője.

2026. 03. 20. 14:30
Volodimir Zelenszkij környezete hemzseg a korrupciós ügyektől Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
Korrupció az ukrán parlamentben. Az ítélet egy vesztegetési ügyben született meg, amelyben Marcsenkót már 2023-ban megvádolták. A bíróság döntése értelmében a politikus egyik asszisztense is két év szabadságvesztést kapott az ügyben, írja a Haon.

Ljudmila Marcsenko, az ukrán parlament képviselője. Forrás: Facebook

Kenőpénz a katonai szolgálat elkerüléséért

A vád szerint Marcsenko több mint 11 ezer dollár kenőpénzt fogadott el azért, hogy befolyását felhasználva segítse hadköteles férfiak külföldre távozását. Az ügy kirobbanását követően kizárták az elnökhöz köthető pártból.

A nyomozást végző ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal hangfelvételeket is közzétett, amelyeken a politikus a kenőpénzről beszél. 

Emellett olyan videófelvételek is napvilágra kerültek, amelyek szerint Marcsenko megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat, például pénzt dobott át a kerítésén.

 

Az ügy nem egyedi: az ukrán korrupcióellenes ügyészség vezetője, Olekszandr Klimenko korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi parlament több tucat tagja ellen indult eljárás különböző korrupciós ügyekben.

A hatóságok decemberben öt kormánypárti képviselőt is megvádoltak, akik állítólag pénzért cserébe szavaztak törvényjavaslatokról.

A botrány az ellenzéket sem kerüli el: januárban Julija Timosenko, a Haza párt vezetője ellen is eljárás indult. A vád szerint kenőpénzt ajánlott fel képviselőknek, hogy befolyásolja a parlamenti döntéseket.

Julija Timosenko, Ukrajna népi képviselője az Európai Néppárt valenciai kongresszusán 2025. április 29-én. Fotó: AFP/Jose Jordan

Ezen esetek is rávilágítanak arra, hogy a legfelsőbb szinteken is jelen lévő korrupció továbbra is súlyos problémát jelent Ukrajnában.

 

A magyar ellenzék ezzel az Ukrajnával egyeztet

Miközben a korrupt Ukrajnában Magyarország közvetlen szomszédságában továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus egyre súlyosabb emberi áldozatokat követel, a háborúpárti Európai Unió változatlanul elkötelezetten támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. 

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij környezete hemzseg a korrupciós ügyektől (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
