Virágzik a korrupció Ukrajnában, Debrecenre is veszélyt jelent az ukrán uniós csatlakozás

Kenőpénz a katonai szolgálat elkerüléséért

A vád szerint Marcsenko több mint 11 ezer dollár kenőpénzt fogadott el azért, hogy befolyását felhasználva segítse hadköteles férfiak külföldre távozását. Az ügy kirobbanását követően kizárták az elnökhöz köthető pártból.

A nyomozást végző ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal hangfelvételeket is közzétett, amelyeken a politikus a kenőpénzről beszél.

Emellett olyan videófelvételek is napvilágra kerültek, amelyek szerint Marcsenko megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat, például pénzt dobott át a kerítésén.

Korrupció az ukrán parlamentben

Az ügy nem egyedi: az ukrán korrupcióellenes ügyészség vezetője, Olekszandr Klimenko korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi parlament több tucat tagja ellen indult eljárás különböző korrupciós ügyekben.

A hatóságok decemberben öt kormánypárti képviselőt is megvádoltak, akik állítólag pénzért cserébe szavaztak törvényjavaslatokról.

A botrány az ellenzéket sem kerüli el: januárban Julija Timosenko, a Haza párt vezetője ellen is eljárás indult. A vád szerint kenőpénzt ajánlott fel képviselőknek, hogy befolyásolja a parlamenti döntéseket.