Julija Timosenko vesztegetési ügybe keveredett

Ukrajna egyik legismertebb politikusát, Julija Timosenkót, a Batykivscsina párt vezetőjét vesztegetéssel vádolják – közölte Olha Postoljuk, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szóvivője.

Forrás: Origo2026. 01. 14. 20:19
Julija Timosenko, Ukrajna népi képviselője az Európai Néppárt (EPP) valenciai kongresszusán 2025. április 29-én Fotó: Jose Jordan Forrás: AFP
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) decemberi vizsgálata nyomán – amely több törvényhozót is gyanúsított a Zelenszkij pártjából – azzal vádolják Timosenkót, hogy rendszeres vesztegetési mechanizmust kezdeményezett néhány képviselővel szemben a szavazatok biztosítása érdekében – írja az Origo.

Timosenko
Julija Timosenko (Fotó: AFP/Jose Jordan)

A NABU szerint nem egyszeri megállapodásról volt szó, hanem hosszú távú együttműködésről előre kifizetett összegekkel, amelynek célja az volt, hogy a képviselők az utasítások szerint szavazzanak, vagy bizonyos esetekben tartózkodjanak a szavazástól.

Január 13-án a SAP és a NABU átkutatta a Batykivscsina (Haza) párt irodáit. Timosenko megerősítette a házkutatásokat, és úgy fogalmazott, azoknak „semmi köze nincs a joghoz vagy a törvényességhez”.

Hozzátette, hogy semmit nem találtak, ezért csak a munkahelyi telefonjait, parlamenti dokumentumait és személyes megtakarításait vitték el, amelyek mind teljes mértékben be vannak jelentve hivatalos vagyonnyilatkozatában.

Timosenko tagadja a vádakat

„Határozottan visszautasítok minden abszurd vádaskodást” – közölte az ellenzéki politikus. Timosenko szerint az ügy hátterében a választások állhatnak.

Úgy tűnik, a választások közelebb vannak, mint gondoltuk, és valaki elkezdte kiszorítani a versenytársakat.

A vád bejelentése két héttel azután történt, hogy a NABU december 27-én egy parlamenti szavazatokért cserébe pénzt kapó bűnszervezetet leplezett le, amely több törvényhozót is érintett.

Yulia Tymoshenko, the Batkivshchyna party leader and MP, and Petro Poroshenko, the European Solidarity party leader and MP, attend the Eighth Ukrainian Women's Congress in Kyiv, Ukraine, on November 5, 2024. This year's theme is ''Women's Potential: New Roles, New Quality''. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Volodymyr Tarasov / NurPhoto via AFP)
Julija Timosenko, a Batkivscsina párt vezetője és parlamenti képviselője, valamint Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás párt vezetője és parlamenti képviselő a Nyolcadik Ukrán Női Kongresszuson Kijevben, Ukrajnában, 2024. november 5-én (Fotó: NurPhoto/AFP/olodimir Taraszov)

Timosenko 2005-ben és 2007–2010 között is Ukrajna miniszterelnöke volt. Pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben. Az ellentmondásos, veterán politikust nemcsak Ukrajna belpolitikai életben, hanem nemzetközi szinten is ismertté tette hosszú karrierje, a tömegtüntetésekben való részvétele és jellegzetes frizurája. 

Borítókép: Julija Timosenko, Ukrajna népi képviselője az Európai Néppárt (EPP) valenciai kongresszusán  2025. április 29-én (Fotó: AFP/Jose Jordan) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

