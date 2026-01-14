Julija Timosenko vesztegetési ügybe keveredett

Hozzátette, hogy semmit nem találtak, ezért csak a munkahelyi telefonjait, parlamenti dokumentumait és személyes megtakarításait vitték el, amelyek mind teljes mértékben be vannak jelentve hivatalos vagyonnyilatkozatában.

Timosenko tagadja a vádakat

„Határozottan visszautasítok minden abszurd vádaskodást” – közölte az ellenzéki politikus. Timosenko szerint az ügy hátterében a választások állhatnak.

Úgy tűnik, a választások közelebb vannak, mint gondoltuk, és valaki elkezdte kiszorítani a versenytársakat.

A vád bejelentése két héttel azután történt, hogy a NABU december 27-én egy parlamenti szavazatokért cserébe pénzt kapó bűnszervezetet leplezett le, amely több törvényhozót is érintett.

Julija Timosenko, a Batkivscsina párt vezetője és parlamenti képviselője, valamint Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás párt vezetője és parlamenti képviselő a Nyolcadik Ukrán Női Kongresszuson Kijevben, Ukrajnában, 2024. november 5-én (Fotó: NurPhoto/AFP/olodimir Taraszov)

Timosenko 2005-ben és 2007–2010 között is Ukrajna miniszterelnöke volt. Pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben. Az ellentmondásos, veterán politikust nemcsak Ukrajna belpolitikai életben, hanem nemzetközi szinten is ismertté tette hosszú karrierje, a tömegtüntetésekben való részvétele és jellegzetes frizurája.