A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) decemberi vizsgálata nyomán – amely több törvényhozót is gyanúsított a Zelenszkij pártjából – azzal vádolják Timosenkót, hogy rendszeres vesztegetési mechanizmust kezdeményezett néhány képviselővel szemben a szavazatok biztosítása érdekében – írja az Origo.
Julija Timosenko vesztegetési ügybe keveredett
Ukrajna egyik legismertebb politikusát, Julija Timosenkót, a Batykivscsina párt vezetőjét vesztegetéssel vádolják – közölte Olha Postoljuk, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szóvivője.
A NABU szerint nem egyszeri megállapodásról volt szó, hanem hosszú távú együttműködésről előre kifizetett összegekkel, amelynek célja az volt, hogy a képviselők az utasítások szerint szavazzanak, vagy bizonyos esetekben tartózkodjanak a szavazástól.
Január 13-án a SAP és a NABU átkutatta a Batykivscsina (Haza) párt irodáit. Timosenko megerősítette a házkutatásokat, és úgy fogalmazott, azoknak „semmi köze nincs a joghoz vagy a törvényességhez”.
Hozzátette, hogy semmit nem találtak, ezért csak a munkahelyi telefonjait, parlamenti dokumentumait és személyes megtakarításait vitték el, amelyek mind teljes mértékben be vannak jelentve hivatalos vagyonnyilatkozatában.
Timosenko tagadja a vádakat
„Határozottan visszautasítok minden abszurd vádaskodást” – közölte az ellenzéki politikus. Timosenko szerint az ügy hátterében a választások állhatnak.
Úgy tűnik, a választások közelebb vannak, mint gondoltuk, és valaki elkezdte kiszorítani a versenytársakat.
A vád bejelentése két héttel azután történt, hogy a NABU december 27-én egy parlamenti szavazatokért cserébe pénzt kapó bűnszervezetet leplezett le, amely több törvényhozót is érintett.
Timosenko 2005-ben és 2007–2010 között is Ukrajna miniszterelnöke volt. Pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben. Az ellentmondásos, veterán politikust nemcsak Ukrajna belpolitikai életben, hanem nemzetközi szinten is ismertté tette hosszú karrierje, a tömegtüntetésekben való részvétele és jellegzetes frizurája.
Borítókép: Julija Timosenko, Ukrajna népi képviselője az Európai Néppárt (EPP) valenciai kongresszusán 2025. április 29-én (Fotó: AFP/Jose Jordan)
