Zelenszkij az oroszokról: Egy nép vagyunk, ugyanazokat a könyveket olvassuk

Volodimir Zelenszkij manapság színtiszta ukrán patriótának igyekszik magát feltüntetni, aki elhatárolódik az orosz kultúrától. Olyannyira, hogy például Lex Fridman podcastjában sem élt a műsorvezető felvetésével, hogy Zelenszkij anyanyelvén, oroszul folyjon a beszélgetés, hanem inkább az angolt választotta, amit erősen tör.

Egy nép

Mindez hatalmas kontrasztban áll azzal, ahogy Zelenszkij korábban Oroszországhoz és saját ukrán identitásához viszonyult. Amint A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, magyarul minap megjelent könyvben felidézik, a leendő elnök 2014 áprilisában a Municipalnaja Gazeta hasábjain így fogalmazott:

Mi és az oroszok egy nép vagyunk,

majd kifejtette a gondolatmenetet: „Most valami nagyon fontosat fogok mondani. Azt szeretném, ha mindannyian ugyanazon a nyelven beszélnénk – azon, amelyen most beszélünk, és amelyen megértjük egymást. Hogyan ne szeretnénk az orosz népet? Nem vagyunk idióták! Ugyanazokat a könyveket olvassuk”.

Noha Ukrajna akkoriban is háborúban állt Oroszországgal, Zelenszkij akkor még nem a konfliktus további kiélezését, eszkalációját szorgalmazta.

Egy 2014-es tévéműsorban ugyanis nem kevesebbet állított, mint hogy kész lenne letérdelni Putyin elé, és könyörögni neki, hogy állítsa meg a háborút Kelet-Ukrajnában.

Még azt sem tartotta fontosnak, hogy felszámolja az oroszországi érdekeltségeit. Ugyanis 2014 után továbbra is koprodukciós filmek producereként dolgozott, ebben az időben munkálkodott például az orosz–ukrán közös Szvaty sorozaton. A Kvartal 95 nevű humortársulata által gyártott műsorokat orosz tévécsatornák vásárolták meg.

Éhenhaltakon viccelődtek

A könyvben megemlítik, hogy a 2010-2011 táján Zelenszkijnek még az iránt sem volt averziója, hogy egy olyan magánfellépésen vegyen részt, ahol a két fős közönség egyik tagja az akkori orosz elnök, Dmitrij Medvegyev volt.

Azokban az években Zelenszkij társulatát több kritika is érte a nemzetietlenségük miatt, így például azért, amiért a holodomor áldozatain viccelődtek.

Emlékeztetőül: a szovjet vezetés által mesterségesen előidézett ukrajnai éhínség több millió ember halálát okozta az 1930-as években. Az sem éppen erősítette Zelenszkij patrióta imázsát, hogy bár négyszer is kapott behívót sorozásra, egyetlen alkalommal sem jelent meg.