Így bántak el a férfival Zelenszkij verőemberei

A veterán férfi kivette a részét a katonai szolgálatból és érvényes felmentő papírral rendelkezett. Ez azonban Zelenszkij emberrablóit nem érdekelte, a sokkoló történetet azonban most maga az áldozat mesélte el a kamerák előtt.

A férfi a videóban elmondta, hogy aktívan szolgált az ukrán seregben, jelenleg azonban érvényes felmentéssel rendelkezik, papírjai szerint 2027 végén hívhatják be újra legkorábban sérülései végett. Aznap éppen a kutyáját sétáltatta, amikor feltűnt a már jól ismert kisbusz, amiből négy egyenruhás szállt ki.

„Mondtam neki, hogy fiúk nem vagyok én az esetetek, rokkant veterán vagyok, még járni is alig tudok” – idézte fel azt a bizonyos napot a férfi.

Az egyenruhások ezután körbevették, egyikük pedig felszólította őt a papírjai bemutatására. Habár Ukrajnában az emberrablók agresszív módszerekkel vadásznak az emberekre, az elmúlt időszakban a társadalmi feszültség és ezzel együtt a jogi tudatosság érezhetően nőtt. A férfi sem volt rest felszólítani a katonákat, hogy mutassák be irataikat, akik egyébként a leírás szerint végig maszkban voltak.

Az egyiküknél volt egy kamera, egy testkamera, és úgy tett, mintha megmutatná a papírjait. Megmutattam neki én is a papírjaimat, és rámutattam, hogy 27-ig, 2027-ig nem vagyok szolgálatra alkalmas

– mondta a férfi.