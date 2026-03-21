Volodimir Zelenszkij

Így bántak el a férfival Zelenszkij verőemberei

Nemrég előkerült egy videó egy ukrán veteránról, amin a férfi azt állította, hogy eltörték a kezét a toborzók nemrég. Most egy másik ukrán csatornának sikerült megtalálnia a veteránt, aki pontosan elmesélte, hogyan is bántak el vele Volodimir Zelenszkij verőemberei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 10:15
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
A veterán férfi kivette a részét a katonai szolgálatból és érvényes felmentő papírral rendelkezett. Ez azonban Zelenszkij emberrablóit nem érdekelte, a sokkoló történetet azonban most maga az áldozat mesélte el a kamerák előtt. 

Zelenszkij verőembereiből elege van az ukránoknak
Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A férfi a videóban elmondta, hogy aktívan szolgált az ukrán seregben, jelenleg azonban érvényes felmentéssel rendelkezik, papírjai szerint 2027 végén hívhatják be újra legkorábban sérülései végett. Aznap éppen a kutyáját sétáltatta, amikor feltűnt a már jól ismert kisbusz, amiből négy egyenruhás szállt ki.

„Mondtam neki, hogy fiúk nem vagyok én az esetetek, rokkant veterán vagyok, még járni is alig tudok” – idézte fel azt a bizonyos napot a férfi. 

Az egyenruhások ezután körbevették, egyikük pedig felszólította őt a papírjai bemutatására. Habár Ukrajnában az emberrablók agresszív módszerekkel vadásznak az emberekre, az elmúlt időszakban a társadalmi feszültség és ezzel együtt a jogi tudatosság érezhetően nőtt. A férfi sem volt rest felszólítani a katonákat, hogy mutassák be irataikat, akik egyébként a leírás szerint végig maszkban voltak. 

Az egyiküknél volt egy kamera, egy testkamera, és úgy tett, mintha megmutatná a papírjait. Megmutattam neki én is a papírjaimat, és rámutattam, hogy 27-ig, 2027-ig nem vagyok szolgálatra alkalmas

– mondta a férfi. 

Az egyenruhások ezután azonban továbbra sem voltak elégedettek, majd végül közölték a férfival, hogy velük kell jönnie. Erre az áldozat egyértelműen jelezte, hogy veterán és ő ugyan nem megy sehová, akkor azonban elszabadultak az indulatok. 

A négy egyenruhás egyszerre rontott neki, majd leteperték és a kisbuszhoz cibálták. A férfi igyekezett a kezével kitámasztani magát, így nem tudták azonnal a kocsiba rakni. 

„Hirtelen, ebben a nagy felfordulásban egy reccsenést hallottam. Beestem az autóba, a fejem a vezetőülés alá esett. A mögöttem lévő kezem pedig ernyedten lógott, szinte olyan volt, mintha nem is az enyém lett volna” – emlékezett vissza az áldozat, aki ezután jelezte az egyenruhásoknak, hogy eltörték, nyílt törést szenvedett a karján.

Sokkban, fájdalmamban felálltam, és nyugodtan kimentem. Kint álltak, még fel sem pakoltak. Kiszálltam, és megkérdeztem: »Srácok, eltörtétek a karomat, mit tegyek ezután?« Mosolyogtak, beszálltak az autóba, és elhajtottak. Barátaim, ezt nem hallgathatjuk el! 

– nyomatékosította a férfi. 

Zelenszkij emberrablóinak mindent lehet 

Az elmúlt időszakban érezhetően egyre feszültebbé válik a helyzet Ukrajnában. A fronton a helyzet továbbra is változatlan, Oroszország lassan, de biztosan felőrli az ukránokat, akik most már nem is igazán tudják feltölteni a soraikat. Épp ezért a toborzóirodák munkatársai – mint azt a fenti példa is mutatja – egyre agresszívabb módszerekkel vadásznak az emberekre. 

Az a bizonyos pohár azonban úgy látszik kezd betelni az ukrán lakosságnál is, hiszen nem egy olyan videót találni ma már az interneten, ahol a lakosság szembeszáll az egyenruhásokkal. 

A férfi kiállása szintén azt jelzi, hogy a korrupt ukrán rezsimből és Volodimir Zelenszkijből elege van az embereknek. Az ukrán elnök egyébként továbbra sem kívánja lezárni a háborút, sőt mindent megtesz annak folytatása érdekében. 

Mint ismeretes, nemrég hazánkat olajblokád alá vonta Ukrajna, ami miatt Magyarország vétóval élt az Európai Unió által Ukrajnának nyújtandó, kilencvenmilliárd eurós hitel ügyében. 

Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Az ukrán elnök ezzel egyértelműen beavatkozott a magyar választásokba, miután számára elengedhetetlen, hogy a közelgő választáson Magyar Péter és egy ukránbarát kormány kerüljön hatalomra, amely kielégíteni a brüsszeli és az ukrán háborús igényeket. 

Borítókép: A TCK emberei igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kun Béla útján Ukrán Péter

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu