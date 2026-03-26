Elképesztő módokon avatkozik be a magyar választásokba a Tiszát támogató Kijev, Orbán Viktor állja a sarat

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát januárban megrongálta egy orosz támadás.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy lezárta a Barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot – mondta többször is Orbán Viktor miniszterelnök.

Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a „csatát” meg fogjuk nyerni – jelentette ki a miniszterelnök. Megjegyezte, azt tanulta, ha egyszer megzsarolnak, mindig megzsarolnak, és „ha az elején nem állsz bele, másodszor, harmadszor már késő lesz”.

„A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” – jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában szerdán Orbán Viktor.

Brutális fenyegetések Magyarország és Orbán Viktor ellen

Ukrajna annak ellenére nem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, hogy ennek egyébként nincs fizikai vagy műszaki akadálya. Magyarország válaszlépésként leállította a dízel-szállítmányokat Ukrajnába, illetve Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy hazánk mindaddig blokkolja a 20. szankciós csomagot, és a 90 milliárdos uniós hitelcsomagot, amíg Ukrajna újra nem indítja a hazánk számára létfontosságú vezetéken a szállítást – írja az Ellenpont.

A Reuters tudósítása szerint Zelenszkij szarkasztikusan jegyezte meg, hogy reméli: „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem fogja tovább akadályozni a támogatást. Volodimir Zelenszkij ezután halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.