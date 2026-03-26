A Barátság vezetéken leállt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. A tranzit továbbra sem indult újra. A magyar kormány szerint Ukrajna a vezeték újbóli üzembe helyezésének késleltetésével politikai nyomást próbál gyakorolni hazánkra, miközben ukrán részről több alkalommal is komoly fenyegetések hangzottak el Magyarországgal szemben, írja az Origo.
Elképesztő módokon avatkozik be a magyar választásokba a Tiszát támogató Kijev, Orbán Viktor állja a sarat
A Barátság kőolajvezetéken továbbra sem indult újra az olajszállítás Magyarország felé. A magyar kormány szerint Volodimir Zelenszkij politikai nyomásgyakorlásra használja az energiaszállítást, miközben egyre élesebb kijelentések és nyílt fenyegetések hangoznak el Orbán Viktor és Magyarország ellen.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát januárban megrongálta egy orosz támadás.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy lezárta a Barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot – mondta többször is Orbán Viktor miniszterelnök.
Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a „csatát” meg fogjuk nyerni – jelentette ki a miniszterelnök. Megjegyezte, azt tanulta, ha egyszer megzsarolnak, mindig megzsarolnak, és „ha az elején nem állsz bele, másodszor, harmadszor már késő lesz”.
„A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” – jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában szerdán Orbán Viktor.
Brutális fenyegetések Magyarország és Orbán Viktor ellen
Ukrajna annak ellenére nem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, hogy ennek egyébként nincs fizikai vagy műszaki akadálya. Magyarország válaszlépésként leállította a dízel-szállítmányokat Ukrajnába, illetve Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy hazánk mindaddig blokkolja a 20. szankciós csomagot, és a 90 milliárdos uniós hitelcsomagot, amíg Ukrajna újra nem indítja a hazánk számára létfontosságú vezetéken a szállítást – írja az Ellenpont.
A Reuters tudósítása szerint Zelenszkij szarkasztikusan jegyezte meg, hogy reméli: „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem fogja tovább akadályozni a támogatást. Volodimir Zelenszkij ezután halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:
az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.
Az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij, politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot.
Folyamatosan fenyegetőznek az ukránok
Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficot Dmitro Jaros. A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és nem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon.
Eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban. Ukrajna pedig örökké élni fog! Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségre!
–mondta Jaros.
Március elején egy videóban Mikola Davidjuk ukrán politológus éles, személyeskedő hangnemben fenyegette Orbán Viktort.
Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fenyegette meg a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A volt ukrán tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak már róla és a családjáról:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.
A volt politikus ennél is tovább ment és így fogalmazott:
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!
Az Ellenpont által megtalált videórészletben az egykori ukrán titkosszolga nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
Ukrán szélsőséges katonai csoportok részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben.
Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője – akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban – katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.
Egy videóban Karasz azt mondja, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”
Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok
– hangzik el a videóban.
Nem sokkal később újabb halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik influenszere, Dmitro Kornyijenko egy karddal a kezében beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nyársra akarja húzni.
Titkosszolgálati akciótól sem riadnak vissza
Ukrajna tehát leplezetlenül és durván fenyegeti a magyar miniszterelnököt és Magyarországot, nyíltan kimondják, hogy akár erőszakkal is beavatkoznak, csakhogy az ukránpárti Magyar Pétert segítsék hatalomba, akitől cserébe Ukrajna és Brüsszel kritika nélküli kiszolgálását várják el.
Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot, és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a kampányba – erről beszélt Orbán Viktor Nagykanizsán.
Vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatása ügyében Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy az igazságügyi minisztert kérte fel az információk haladéktalan kivizsgálására.
Szijjártó Péter óriási botránynak és súlyos választási beavatkozásnak nevezte azt, hogy kiderült, hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró közreműködésével hallgatták le. A Tiszás ügynökbotrány szálai egyre szerteágazóbbak.
A külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatot tartó magyar újságíró a tiszás Orbán Anita barátja. Panyi Szabolcs a kiszivárgott hangfelvételen azzal is dicsekedett, hogy hatással lehetne a külügyi apparátus összetételére is. Egy Tisza-párti külügyminisztériumban ráadásul minden adathoz hozzáférhetne.
Szijjártó Péter azonban kijelentette, hogy a kormány a nyomásgyakorlás ellenére is kitart a magyar nemzeti érdekek mellett: nem támogatja a háborús részvételt, ellenzi az Ukrajnába irányuló pénzügyi forrásokat, valamint az EU-bővítést Ukrajnával, és továbbra is az olcsó energia biztosítására törekszik.
A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Az ügyben Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter azt közölte: az ügyet haladéktalanul, teljes részletességgel kivizsgálják, és megteszik a szükséges jogi lépéseket.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette ki, hogy Magyarország nem enged az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlásnak.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Ukrajna kormányváltást szeretne, egy úgynevezett „ukránbarát” kabinetet, és célzottan a magyar kormány tagjait fenyegetik.
Ők kormányváltást akarnak, ukránbarát kormányt, fenyegetnek bennünket. Nem az országot, hanem a kormány tagjait különösen Szijjártó Pétert meg engem személyesen.
Orbán Viktor világossá tette: Magyarország érdekeiből nem engednek, a magyar Ukrajna-politika továbbra is az ország szuverenitásának és nemzeti érdekeinek védelmén alapul.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP/Henry Nicholls)
