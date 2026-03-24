Tiszás ügynökbotrány: Szijjártó Péter lerántotta a leplet Magyar Péterék terveiről

A miniszter külön kiemelte, hogy az érintett újságíró a Tisza Párt köreihez köthető, és saját állítása szerint kapcsolatban áll Orbán Anitával.

Szijjártó Péter szerint az is elhangzott, hogy az újságíró egy esetleges kormányváltás után hozzáférhetne külügyi anyagokhoz, és beleszólhatna abba is, kik dolgozhatnak a minisztériumban. Ezt a miniszter súlyos szuverenitási kérdésnek nevezte.

A jogi következményekről azt mondta, nem az ő feladata dönteni, hanem az erre illetékes hatóságoké. Ugyanakkor több, az üggyel kapcsolatban megjelent állítást visszautasított, különösen azokat, amelyek szerint bizalmas uniós egyeztetések tartalma szivároghatott ki. Ezekről úgy fogalmazott: „a hülyeség kategóriájába tartoznak”.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszteri tanácsüléseken szerinte nem zajlanak olyan titkos egyeztetések, amelyek ne jelennének meg a nyilvánosságban.

Elmondása szerint a miniszterek már az ülések előtt ismertetik álláspontjukat a sajtóval, majd az ülések után is beszámolnak a történtekről.