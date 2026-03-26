Minden városban tömegek várják Orbán Viktort, a Tisza rendezvényein csak lézengenek + fotók

A március 15-i nemzeti ünnep óta új szakaszába lépett a választási kampány, Orbán Viktor és Magyar Péter egyaránt országjárásra indult. A rendezvények alapján pedig egyértelműen kirajzolódnak a Fidesz és a Tisza Párt közötti erőviszonyok. A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres. Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel.

Mindenhol hatalmas a tömeg Orbán Viktor országjárásán

A miniszterelnök múlt hétfőn Kaposváron indította az országjárását, azóta pedig több városba is ellátogatott. A gyűlések közös vonása, hogy Orbán Viktort mindegyik helyszínen egy jó hangulatú és magabiztos tömeg fogadta. Kedden Nagykanizsán tartott rendezvényt a kormányfő, aki két fotót osztott meg a közösségi médiában:

az egyiken az országjárása nagykanizsai állomásán összegyűlt tömeg látható, a másikon a jóval szerényebb gyülekezet, amely a Tisza Párt hódmezővásárhelyi rendezvényén vett részt.

A kormányfő röviden értékelte is a két fotó összehasonlításából levonható következtetést:

Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

– írta a posztjához.

Hódmezővásárhelyre Orbán Viktor is ellátogatott múlt vasárnap, a kormányfő rendezvénye pedig zsúfolásig telt.

Ezzel szemben a Tisza Párt hódmezővásárhelyi rendezvényén szemmel láthatóan jóval kevesebben vettek részt.

De beszédes volt a résztvevők közötti különbség, amikor Orbán Viktor Dunaújvárosban járt, akkor Magyar Péter Pakson tartott fórumot.

A tények makacs dolgok. Mi vagyunk a legnagyobbak! Dunaújvárosban is

– írta közösségi oldalán a kormányfő a Fidesz és a Tisza országjárásai kapcsán.

A képek alapján a miniszterelnök dunaújvárosi rendezvényén zsúfolásig megtelt a tér, míg a Tisza Párt paksi rendezvényén csak lézengtek Magyar Péter beszéde közben.

Csökken az érdeklődés Magyar Péter iránt

A Tisza Párt rendezvényein jóval kevesebben vesznek részt, Magyar Péter nem tudja megtölteni a tereket. Emellett a résztvevők lelkesedése is visszafogottabb, a rendezvényeket a kormányellenes rigmusok skandálása és a Tisza vezérének a fenyegetései uralják. Magyar Péter az olyan, tiszás bástyának mondott városokban sem tudott sok embert megmozgatni, mint Nyíregyháza. A Tisza vezére hétfőn járt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén, azonban főleg a színpad közvetlen közelében álltak az emberek, pár méterrel távolabb már sokkal szellősebb volt a tömeg.