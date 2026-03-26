Minden városban tömegek várják Orbán Viktort, a Tisza rendezvényein csak lézengenek + fotók

Beszédes különbségek vannak a miniszterelnök és a Tisza Párt vezérének országjárásai között. Míg Orbán Viktor rendezvényein rendre nagy tömeg vesz részt, addig Magyar Péter eseményein csekély számú szimpatizáns jelenik meg. Ráadásul a résztvevők hangulata is árulkodó, mivel a Fidesz rendezvényei jó hangulatban és magabiztosan telnek, addig a tiszás összejöveteleket csak a kormányellenes rigmusok skandálása és Magyar Péter fenyegetései uralják.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 5:34
A március 15-i nemzeti ünnep óta új szakaszába lépett a választási kampány, Orbán Viktor és Magyar Péter egyaránt országjárásra indult. A rendezvények alapján pedig egyértelműen kirajzolódnak a Fidesz és a Tisza Párt közötti erőviszonyok. A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres. Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel.

Mindenhol hatalmas a tömeg Orbán Viktor országjárásán

A miniszterelnök múlt hétfőn Kaposváron indította az országjárását, azóta pedig több városba is ellátogatott. A gyűlések közös vonása, hogy Orbán Viktort mindegyik helyszínen egy jó hangulatú és magabiztos tömeg fogadta. Kedden Nagykanizsán tartott rendezvényt a kormányfő, aki két fotót osztott meg a közösségi médiában:

az egyiken az országjárása nagykanizsai állomásán összegyűlt tömeg látható, a másikon a jóval szerényebb gyülekezet, amely a Tisza Párt hódmezővásárhelyi rendezvényén vett részt.

A kormányfő röviden értékelte is a két fotó összehasonlításából levonható következtetést:

Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

– írta a posztjához.

Hódmezővásárhelyre Orbán Viktor is ellátogatott múlt vasárnap, a kormányfő rendezvénye pedig zsúfolásig telt.

Ezzel szemben a Tisza Párt hódmezővásárhelyi rendezvényén szemmel láthatóan jóval kevesebben vettek részt.

De beszédes volt a résztvevők közötti különbség, amikor Orbán Viktor Dunaújvárosban járt, akkor Magyar Péter Pakson tartott fórumot.

A tények makacs dolgok. Mi vagyunk a legnagyobbak! Dunaújvárosban is

– írta közösségi oldalán a kormányfő a Fidesz és a Tisza országjárásai kapcsán.

A képek alapján a miniszterelnök dunaújvárosi rendezvényén zsúfolásig megtelt a tér, míg a Tisza Párt paksi rendezvényén csak lézengtek Magyar Péter beszéde közben.

 

Csökken az érdeklődés Magyar Péter iránt

A Tisza Párt rendezvényein jóval kevesebben vesznek részt, Magyar Péter nem tudja megtölteni a tereket. Emellett a résztvevők lelkesedése is visszafogottabb, a rendezvényeket a kormányellenes rigmusok skandálása és a Tisza vezérének a fenyegetései uralják. Magyar Péter az olyan, tiszás bástyának mondott városokban sem tudott sok embert megmozgatni, mint Nyíregyháza. A Tisza vezére hétfőn járt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén, azonban főleg a színpad közvetlen közelében álltak az emberek, pár méterrel távolabb már sokkal szellősebb volt a tömeg.

Lapunk megírta, hogy az elmúlt hetekben egyre több jelzést kapott a Tisza Párt elnöksége arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter országjárása már nem ugyanazt a dinamikát mutatja, mint fél évvel ezelőtt. Ennek jele, hogy egyre kisebb az érdeklődőből álló tömeg, illetve az aktivisták utaztatása is nehézkessé vált.

Tehát Magyar Péter országjárásain még az utaztatott aktivistákkal együtt is kínosan kevesen vesznek részt.

 

Továbbra is a Fidesz az úr

Összegezve a március 15-i Békemenet és a miniszterelnök országjárásának a sikere azt mutatja, hogy a mozgósítási versenyben a Fidesz–KDNP felülkerekedett a Tisza Párton. Ez pedig csorbítja azt az ellenzéki narratívát, miszerint kormányváltó hangulat lenne az országban, és rámutat arra is, hogy a vidéki nagyvárosokban továbbra is erős a Fidesz.

Mint megírtuk, tegnap Esztergomban tartott gyűlést Orbán Viktor, ahol még markánsabban megmutatkozott a két párt rendezvényei közötti különbség.

Hatalmas fölény!

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

add-square Orbán Viktor országjárása

Menczer Tamás: Esztergomban is mi voltunk többen + videó

Orbán Viktor országjárása 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
