Nő a Tisza Párton belüli feszültség: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter országjárása

Az elmúlt hetekben egyre több jelzést kapott a Tisza Párt elnöksége arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter országjárása már nem ugyanazt a dinamikát mutatja, mint fél évvel ezelőtt. Ennek jele, az informátorunk szerint, hogy egyre kisebb az érdeklődőből álló tömeg, illetve az aktivisták utaztatása is nehézkessé vált.

Magyar Péterre már alig kíváncsiak Fotó: Hatlaczki Balázs

A lapunknak nyilatkozó informátor kiemelte,

egyre nehezebb mederben tartani az országjárásokat. A jelölteknek kellenének az aktivisták, akik Péternek is kellenek, ugyanis biodíszletként használja őket az utcafórumokon. Ebből pedig rendszeresen alakulnak ki feszült helyzetek.

A forrásunk elmondta, hogy mostanra a látszat fenntartása is egyre nehézkesebbé vált, ugyanis a közösségi médiában terjedő képek és beszámolók is rendre azt mutatják, egyre több helyen fulladnak érdektelenségbe Magyar Péter utcafórumai.

A jelöltek egyedül nem tarthatnak fórumot, csak Péterrel, ugyanakkor rá nem nagyon kíváncsiak vidéken a Tisza-szavazók sem

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, az eljelentéktelenedés azt követően gyorsult fel igazán, hogy a Fidesz politikusai is országjárásba kezdtek.

Rengeteg helyen tartanak egyszerre fórumokat a fideszes politikusok, akik láthatóan sokkal érdekesebbek még a tiszásoknak is, ugyanis a saját jelöltjeinkkel ellentétben szabadon beszélhetnek, vannak terveik, újdonságokkal állnak elő

– mondta el a forrásunk. Elárulta, a legjobban Magyar Péter szemét szúrja a kialakult helyzet, ugyanis láthatóan tehetetlen, és a kampány hajrájában már nem tudják mivel megszólítani a szavazókat.

Csak az országjárás maradt, amivel motiválni tudjuk az embereket, és most láthatóan ezt a fegyvert is elveszi a Fidesz. Éppen ezért Péter egyre idegesebb, és rendszeresen követ el bakikat a jelöltekkel együtt, akikre hatalmas nyomást helyez

– tette hozzá az informátor.

Mint ismert, az elmúlt két évben Magyar Péter szinte folyamatosan járta az országot, ugyanakkor gyakran megesett, hogy a Tisza Párt elnöke saját rendezvényein buktatta le magát: fogalma sincs róla, melyik városban, megyében vagy választókerületben beszél. A jelenség nem egy-egy elszólás, hanem visszatérő mintázat.