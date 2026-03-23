Nő a Tisza Párton belüli feszültség: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter országjárása

Az elmúlt hetekben egyre több jelzést kapott a Tisza Párt elnöksége arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter országjárása már nem ugyanazt a dinamikát mutatja, mint fél évvel ezelőtt. Ennek jele, az informátorunk szerint, hogy egyre kisebb az érdeklődőből álló tömeg, illetve az aktivisták utaztatása is nehézkessé vált.
A lapunknak nyilatkozó informátor kiemelte,
egyre nehezebb mederben tartani az országjárásokat. A jelölteknek kellenének az aktivisták, akik Péternek is kellenek, ugyanis biodíszletként használja őket az utcafórumokon. Ebből pedig rendszeresen alakulnak ki feszült helyzetek.
A forrásunk elmondta, hogy mostanra a látszat fenntartása is egyre nehézkesebbé vált, ugyanis a közösségi médiában terjedő képek és beszámolók is rendre azt mutatják, egyre több helyen fulladnak érdektelenségbe Magyar Péter utcafórumai.
A jelöltek egyedül nem tarthatnak fórumot, csak Péterrel, ugyanakkor rá nem nagyon kíváncsiak vidéken a Tisza-szavazók sem
– tette hozzá az informátor. Kiemelte, az eljelentéktelenedés azt követően gyorsult fel igazán, hogy a Fidesz politikusai is országjárásba kezdtek.
Rengeteg helyen tartanak egyszerre fórumokat a fideszes politikusok, akik láthatóan sokkal érdekesebbek még a tiszásoknak is, ugyanis a saját jelöltjeinkkel ellentétben szabadon beszélhetnek, vannak terveik, újdonságokkal állnak elő
– mondta el a forrásunk. Elárulta, a legjobban Magyar Péter szemét szúrja a kialakult helyzet, ugyanis láthatóan tehetetlen, és a kampány hajrájában már nem tudják mivel megszólítani a szavazókat.
Csak az országjárás maradt, amivel motiválni tudjuk az embereket, és most láthatóan ezt a fegyvert is elveszi a Fidesz. Éppen ezért Péter egyre idegesebb, és rendszeresen követ el bakikat a jelöltekkel együtt, akikre hatalmas nyomást helyez
– tette hozzá az informátor.
Mint ismert, az elmúlt két évben Magyar Péter szinte folyamatosan járta az országot, ugyanakkor gyakran megesett, hogy a Tisza Párt elnöke saját rendezvényein buktatta le magát: fogalma sincs róla, melyik városban, megyében vagy választókerületben beszél. A jelenség nem egy-egy elszólás, hanem visszatérő mintázat.
