Nő a Tisza Párton belüli feszültség: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter országjárása

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor szerint egyre nagyobb feszültséget szül, hogy Magyar Péter országjárásai rendre érdektelenségbe fulladnak, miközben a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor eseményei sikeresek.

2026. 03. 23. 15:09
20260219 Körmend Magyar Péter körmendi fóruma. Cseh Gábor Fotó: Cseh Gábor CSG Vas Népe Képen: Magyar Péter politikus, európai parlamenti képviselő, jogász, diplomata, a Talpra Magyarok Közösségének vezetője, a Tisztelet és Szabadság (TISZA) Párt elnök
Az elmúlt hetekben egyre több jelzést kapott a Tisza Párt elnöksége arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter országjárása már nem ugyanazt a dinamikát mutatja, mint fél évvel ezelőtt. Ennek jele, az informátorunk szerint, hogy egyre kisebb az érdeklődőből álló tömeg, illetve az aktivisták utaztatása is nehézkessé vált. 

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
A lapunknak nyilatkozó informátor kiemelte, 

egyre nehezebb mederben tartani az országjárásokat. A jelölteknek kellenének az aktivisták, akik Péternek is kellenek, ugyanis biodíszletként használja őket az utcafórumokon. Ebből pedig rendszeresen alakulnak ki feszült helyzetek.

A forrásunk elmondta, hogy mostanra a látszat fenntartása is egyre nehézkesebbé vált, ugyanis a  közösségi médiában terjedő képek és beszámolók is rendre azt mutatják, egyre több helyen fulladnak érdektelenségbe Magyar Péter utcafórumai. 

A jelöltek egyedül nem tarthatnak fórumot, csak Péterrel, ugyanakkor rá nem nagyon kíváncsiak vidéken a Tisza-szavazók sem

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, az eljelentéktelenedés azt követően gyorsult fel igazán, hogy a Fidesz politikusai is országjárásba kezdtek.

Rengeteg helyen tartanak egyszerre fórumokat a fideszes politikusok, akik láthatóan sokkal érdekesebbek még a tiszásoknak is, ugyanis a saját jelöltjeinkkel ellentétben szabadon beszélhetnek, vannak terveik, újdonságokkal állnak elő

– mondta el a forrásunk. Elárulta, a legjobban Magyar Péter szemét szúrja a kialakult helyzet, ugyanis láthatóan tehetetlen, és a kampány hajrájában már nem tudják mivel megszólítani a szavazókat. 

Csak az országjárás maradt, amivel motiválni tudjuk az embereket, és most láthatóan ezt a fegyvert is elveszi a Fidesz. Éppen ezért Péter egyre idegesebb, és rendszeresen követ el bakikat a jelöltekkel együtt, akikre hatalmas nyomást helyez

– tette hozzá az informátor. 

Mint ismert, az elmúlt két évben Magyar Péter szinte folyamatosan járta az országot, ugyanakkor gyakran megesett, hogy a Tisza Párt elnöke saját rendezvényein buktatta le magát: fogalma sincs róla, melyik városban, megyében vagy választókerületben beszél. A jelenség nem egy-egy elszólás, hanem visszatérő mintázat.

Már a kezdeteknél eltévedt

Az egyik első látványos eset 2024 áprilisában történt Budapesten. Egy tüntetésen Magyar Péter rossz utcába vezette a követőit, gyakorlatilag eltévedt a saját demonstrációján. A szervezettnek szánt felvonulás így percekig tartó bizonytalansággal folytatódott, miközben a résztvevők próbálták kitalálni, merre kellene tovább menni.

„Nem is tudom, ez milyen hely”

Nem sokkal később, 2024 májusában Pusztaszabolcson tartott eseményén is zavarba ejtő mondat hangzott el. A rögtönzött színpadon állva a pártelnök így fogalmazott:

Nem is tudom, ez milyen hely. Ez milyen épület, amiben vagyok?

Egy országjáráson részt vevő politikustól legalább annyi elvárható lenne, hogy tudja, melyik településen és milyen helyszínen tart beszédet.

Pápa hirtelen Győr-Moson-Sopron megyébe került

Tavaly szeptemberben Pápa városában köszöntötte a közönséget – csakhogy a várost Győr-Moson-Sopron vármegyébe sorolta. A valóság ezzel szemben az, hogy Pápa Veszprém vármegyében található. Az est folyamán később is hasonló földrajzi zavarok jelentkeztek: példákat hozott elkerülő utakra Zalabaksáról, ami szerinte Somogy megyében van (egyébként Zalában), majd ismét Győr-Moson-Sopron megyét emlegette – miközben továbbra is Pápán beszélt.

Somogyból Fejér lett

Magyar Péter idén februárban Sárbogárdon tartott rendezvényén újabb meglepő kijelentést tett. Beszéd közben így kezdte: „Az a kérésem itt Somogyban…” Majd rögtön javított: „…Fejér megyében.”

A hiba talán apróságnak tűnhet, de jól mutatja, mennyire bizonytalanul mozog a pártelnök saját országjárásának helyszínein.

Képviselők és körzetek: teljes a zűrzavar

Újhartyánban 2026 márciusában a választókerületek és a képviselők személye is összekeveredett számára. Először Pogácsás Tibort említette a körzet képviselőjelöltjeként, majd zavartan keresni kezdte a neveket, végül itt is megtalálta a hibást valaki másban:

Csak itt átírták összevissza, átírták már a körzeteket, nem tudom, melyik hol volt.

Ez is körzet, az is körzet

Dorogon tartott fórumán pedig egy képviselőt kért számon, hogy járt-e Komáromban és Ácson, miközben ezek valójában egy másik választókerülethez tartoznak.

Aktivisták és kampányhibák

A szervezetlenség a kampányban is visszaköszön. Előfordult, hogy egy pécsi–komlói jelölt plakátjait 85 kilométerrel arrébb, a somogyi Kaposfőn szórták szét. Máskor bemutatkozó posztot kellett törölni és újratölteni, mert kiderült: a jelölt nem is abban a kerületben indul, amelyről a szöveg szólt.

 

Csákváron pedig olyan aktivista jelent meg a rendezvényen, aki egy másik egyéni jelölt tábláját tartotta a kezében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
