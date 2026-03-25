Orbán Viktor: Hatalmas fölény Esztergomban

„Esztergom. Hatalmas fölény!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök két fotót osztott meg, amelyekkel összehasonlította a Fidesz és a Tisza Párt esztergomi gyűlését. A kormánypárt rendezvényén láthatóan sokkal többen voltak, mint Magyar Péter fórumán.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása szerdán Esztergomban folytatódott. A kormányfő kijelentette: ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy, még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére. Beszédében emlékeztetett: fenyegetnek bennünket hónapok óta a tiszások, az ukránok, Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Az ukrán–magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiaknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ezt nem engedhetjük! – hangsúlyozta Orbán Viktor.

