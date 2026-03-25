Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Orbán Viktor: Hatalmas fölény Esztergomban

A miniszterelnökre láthatóan többen voltak kíváncsiak a városban, mint Magyar Péterre.

2026. 03. 25. 20:10
„Esztergom. Hatalmas fölény!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök két fotót osztott meg, amelyekkel összehasonlította a Fidesz és a Tisza Párt esztergomi gyűlését. A kormánypárt rendezvényén láthatóan sokkal többen voltak, mint Magyar Péter fórumán.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása szerdán Esztergomban folytatódott. A kormányfő kijelentette: ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy, még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére. Beszédében emlékeztetett: fenyegetnek bennünket hónapok óta a tiszások, az ukránok, Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Az ukrán–magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiaknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ezt nem engedhetjük! – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor Esztergomban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
