Lisztes Krisztiánnál súlyosabb büntetést senki nem kapott az MLSZ-től

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága a szerdai ülésén több határozatot is hozott. A döntések értelmében a hárommérkőzéses eltiltással sújtott Lisztes Krisztián az FTC ETO elleni NB I-es rangadóján akár már pályára léphetne.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 5:51
Lisztes Krisztiánt kiállították a FTC II győzelme alkalmával. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Ifjabb Lisztes Krisztián 2024 nyarán a Ferencvárostól igazolt a német Eintracht Frankfurt csapatához, a mostani idényben viszont kölcsönben ismét az FTC-nél szerepel. A húszéves futballista sérülésekkel is bajlódott az évad során, de ősszel egy-egy NB I-es bajnokin és Magyar Kupa-mérkőzésen lehetőséget kapott Robbie Keane együttesében. Márciusban már a második számú csapatban volt szerepe, az NB III Délnyugati csoportjában négyszer lépett pályára, ezeken két gólt is szerzett. Lisztes vasárnap a PTE-PEAC elleni harmadosztályú bajnokin kezdett, de a 68. percben ütésért piros lapot kapott a játékvezetőtől. A kiállítás után kérdéses volt, hogy milyen mértékű eltiltást kap – az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) szerdán döntött a büntetésről.

Lisztes Krisztián az FTC második számú csapatának legutóbbi NB III-as mérkőzésén kapott piros lapot. Forrás: Fradi.hu

Lisztes Krisztián eltiltása három mérkőzésig tart

A magyar utánpótlás-válogatott támadó a határozat értelmében a soron következő három (férfi felnőtt nagypályás) bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Ez azt jelenti, hogy a következő három hétben nem léphet pályára, vagyis 

ha Robbie Keane be akarná vetni őt az első számú csapatban, a DVSC (április 5.), a DVTK (április 10.) és a Puskás Akadémia (április 14.) akkor sem teheti meg. 

Ugyanakkor április 19-én az ETO elleni győri, akár bajnoki címről döntő rangadón már nem lesz érvényes az eltiltása, így akkor bevethető lehet.

A szerdai ülésen Lisztes Krisztiánnál súlyosabb büntetést senkinek nem osztottak ki, rajta kívül a női NB II-ben voltak még olyan játékosok, akik szintén hárommérkőzéses eltiltást kaptak.

Az MLSZ a DVSC-t és a Békéscsabát is büntette

Ami a férfiak mezőnyében az NB I-es és NB II-es klubokat illeti, a FEB a debrecenieket szabályzatszegés miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette, míg a Békéscsaba 1912 Előrét a Budapest Honvéd elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A békéscsabai klubot továbbá a soron következő hazai bajnokira szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással is bünteti a bizottság, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, két soron következő hazai NB II-es mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

A határozatban az is megjelent, hogy a legutóbbi forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a DVTK-val és a Nyíregyháza Spartacus FC-vel szemben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

