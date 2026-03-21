Nyíregyháza Spartacus

Kemény fejmosásról számolt be a DVTK-t mélybe taszító rivális csapatkapitánya

A Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB I 27. fordulójában. Az első gólt szerző Katona Levente elárulta, alapos fejmosást kaptak Bódog Tamás vezetőedzőtől a szünetben. A nyíregyházi csapatkapitány az első gólját szerezte, és szerinte nem dőlhetnek hátra annak ellenére sem, hogy a 9. helyezett Szpari eltávolodott a kiesőzónától: a 11. DVTK-val szemben immár hét pont az előnye.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 21. 16:59
Katona Levente
Katona Levente és a Nyíregyháza a szurkolóival együtt ünnepelt Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus
Kulcsfontosságú keleti rangadót nyert meg a Nyíregyháza a Diósgyőr ellen. A Spartacus ellentétes félidők után 3-1-re győzött hazai pályán mintegy hétezer néző előtt az immár öt forduló óta nyeretlen borsodiakkal szemben. Katona Levente és társai maradtak az NB I 9. helyén, ám már 7 ponttal gyűjtöttek többet, mint a 11., kieső helyen álló DVTK. 

Katona Levente
Gólszerzők öröme: Katona Levente egyszer, Muhamed Tijani kétszer talált be a DVTK kapujába. Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus

Abban semmi meglepő nem volt, hogy a tavasszal remeklő Nyíregyháza kétszer is szöglet után mattolta az egyre nehezebb helyzetbe sodródó ősi rivális DVTK-t. Az első gólt azonban olyan játékos szerezte, akitől talán még a Szpari-drukkerek is kevésbé várták. Katona Levente a szezonban a 22. fellépésén először volt eredményes, s mint elmondta, különleges találatot ért el.

– Nagyon örültem neki, nem lőttem még nyíregyháziként gólt, ellenük már igen. Boldog vagyok, hogy ilyen fantasztikus közönség előtt sikerült betalálnom és nyernünk – értékelt boldogan a 2025 nyarán Kecskemétről igazolt belső védő. Katona Levente az M4 Sportnak azt is megfejtette, miért játszottak ellentétes félidőket a Diósgyőrrel:

 Az első félidőben nagyon inaktívak voltunk, nem kértük a labdát. Kicsit fölénk nőtt a Diósgyőr, több helyzete is volt. Félidőben megkaptuk a fejmosást elég keményen. Úgy gondolom, hogy jól jöttünk ki a szünet után, uraltuk a második félidőt. 

Katona Levente
Bódog Tamás rendezte a sorokat Nyíregyházán. Fotó: MTI/Vajda János

Katona Levente nem lazsál

A sokáig kieső helyen vesztegelt, egy éve csak remek hajrával megkapaszkodott Szpari hét ponttal leszakította a 11., kieső helyen veszteglő DVTK-t, néggyel vezet a 10., már vonal feletti MTK előtt. A tavasszal öt győzelem és három döntetlen mellett egyetlen vereséget szenvedő Bódog-csapat nagyot lépett a bennmaradás felé.

– Nem dőlhetünk hátra, van még hátra hat forduló. Azokat maximálisan le kell hozni, és bent kell maradni! – adta ki a jelszót Katona Levente. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

