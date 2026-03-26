Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

Letartóztatták Boráros Gábort: kiderült, miért vitték el a rendőrök

Ismét a rendőrökkel gyűlt meg a baja Boráros Gábornak: az MMA harcost szerdán igazoltatták, majd a helyszínen őrizetbe is vették.

2026. 03. 26. 7:19
Szerdán a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas térségében állították meg a rendőrök Boráros Gábor autóját. A Skodát vezető 33 éves férfit igazoltatták, az ellenőrzés során pedig kiderült, hogy korábban már bevonták a jogosítványát, és el is tiltották a vezetéstől – adta hírül a Bors.

Boráros Gábor az autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika temetésén Fotó: Szabolcs László

A hatóságok a helyszínen őrizetbe vették, és eljárás indult ellene – erősítette meg az esetet szerdán a rendőrség.

Az eltiltás tartama lehet határozott idejű vagy végleges is. A határozott idejű eltiltás legrövidebb időtartama egy hónap, a leghosszabb pedig 10 év. A szabálysértési törvény alapján a rövidebb tartam – 1 hónap és 1 év közötti – is gyakori, de súlyosabb bűncselekmények esetén akár több évre is elveszítheti valaki a jogosítványát – írja a lap. 

Korábban pozitív lett a drogtesztje

Az MMA-harcosnak nem ez az első ügye a hatóságokkal. 2025 februárjában szintén megállították egy közúti ellenőrzés során, amikor drogtesztet is végeztek rajta. 

A gyorsteszt akkor pozitív lett, sajtóértesülések szerint kokain jelenlétét mutatta ki a szervezetében.

A rendőrség akkor közölte, hogy együttműködő volt, majd további vizsgálatokra egészségügyi intézménybe vitték. Boráros később tagadta, hogy bármilyen szert fogyasztott volna, és azt állította: teljesen megdöbbentette a pozitív teszteredmény.

Borítókép: Boráros Gábor (Forrás: MW)

               
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
