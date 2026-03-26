Letartóztatták Boráros Gábort: kiderült, miért vitték el a rendőrök

Szerdán a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas térségében állították meg a rendőrök Boráros Gábor autóját. A Skodát vezető 33 éves férfit igazoltatták, az ellenőrzés során pedig kiderült, hogy korábban már bevonták a jogosítványát, és el is tiltották a vezetéstől – adta hírül a Bors.

Boráros Gábor az autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika temetésén Fotó: Szabolcs László

A hatóságok a helyszínen őrizetbe vették, és eljárás indult ellene – erősítette meg az esetet szerdán a rendőrség.

Az eltiltás tartama lehet határozott idejű vagy végleges is. A határozott idejű eltiltás legrövidebb időtartama egy hónap, a leghosszabb pedig 10 év. A szabálysértési törvény alapján a rövidebb tartam – 1 hónap és 1 év közötti – is gyakori, de súlyosabb bűncselekmények esetén akár több évre is elveszítheti valaki a jogosítványát – írja a lap.

Korábban pozitív lett a drogtesztje

Az MMA-harcosnak nem ez az első ügye a hatóságokkal. 2025 februárjában szintén megállították egy közúti ellenőrzés során, amikor drogtesztet is végeztek rajta.

A gyorsteszt akkor pozitív lett, sajtóértesülések szerint kokain jelenlétét mutatta ki a szervezetében.

A rendőrség akkor közölte, hogy együttműködő volt, majd további vizsgálatokra egészségügyi intézménybe vitték. Boráros később tagadta, hogy bármilyen szert fogyasztott volna, és azt állította: teljesen megdöbbentette a pozitív teszteredmény.

Borítókép: Boráros Gábor