Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség

Intenzív rendőrségi vizsgálat zajlik az influenszer és fitneszmodell halálos balesetének ügyében.

2026. 01. 26. 16:13
Újabb részletet közölt a szlovák rendőrség Jákli Mónika halálának körülményeiről – írja a Blikk.

A szlovák hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a roncsokat és az autóbaleset előtti perceket. Forrás: Metropol/szlovák rendőrség

A 31 éves influenszer és fitneszmodell halálát okozó balesettel kapcsolatban hétfőn azt közölte a hatóság, hogy

jelenleg közlekedési balesetként kezelik, és eddig nem merült fel más személy jogellenes magatartásának gyanúja.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset pontos körülményeit, és

arra kéri a nyilvánosságot, hogy ne vonjanak le elhamarkodott következtetéseket.

Mint ismert, Jákli Mónika, Boráros Gábor MMA-harcos volt párja, akivel van egy közös kislányuk, január 21-én szenvedett halálos autóbalesetet a Felvidéken. A tragédia a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, egy hírhedten veszélyes kanyarban történt. A fitneszmodell autója nagy sebességgel lesodródott az útról, fának csapódott, több darabra tört, és kigyulladt. A nő életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni, kórházba szállítás közben meghalt.

 

