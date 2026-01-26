Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség

Újabb részletet közölt a szlovák rendőrség Jákli Mónika halálának körülményeiről – írja a Blikk.
A 31 éves influenszer és fitneszmodell halálát okozó balesettel kapcsolatban hétfőn azt közölte a hatóság, hogy
jelenleg közlekedési balesetként kezelik, és eddig nem merült fel más személy jogellenes magatartásának gyanúja.
A rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset pontos körülményeit, és
arra kéri a nyilvánosságot, hogy ne vonjanak le elhamarkodott következtetéseket.
Mint ismert, Jákli Mónika, Boráros Gábor MMA-harcos volt párja, akivel van egy közös kislányuk, január 21-én szenvedett halálos autóbalesetet a Felvidéken. A tragédia a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, egy hírhedten veszélyes kanyarban történt. A fitneszmodell autója nagy sebességgel lesodródott az útról, fának csapódott, több darabra tört, és kigyulladt. A nő életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni, kórházba szállítás közben meghalt.
Borítókép: Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell (Forrás: YouTube)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!