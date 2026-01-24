Szakértők vizsgálják Jákli Mónika luxusautóját

Megrázó részletek láttak napvilágot a 31 éves fitneszmodell, Jákli Mónika tragikus végkimenetelű balesetéről, aki egy Mercedes S 580-as volánja mögött vesztette életét Nagymegyer térségében. A luxusautó egy balkanyarban, hatalmas sebességgel sodródott le az úttestről, majd a fák közé csapódott; az ütközés ereje olyan brutális volt, hogy az influenszer kirepült a felismerhetetlenségig összeroncsolódott járműből – írta az Origo.hu.

Jákli Mónika autója felismerhetetlenségig összetört

Fotó: Bors/szlovák rendőrség

Bár a helyszínre érkező mentőegységek azonnal megkezdték az újraélesztését, és még sikerült kórházba szállítani, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia pontos okait, például térfigyelő kamerák felvételei alapján igyekeznek rekonstruálni a fitneszmodell utolsó perceit.

Jákli Mónika halála túl sok kérdést vet fel

A roncsokat Komáromból Dunaszerdahelyre szállították át tüzetesebb szakértői vizsgálatra, miközben a rendőrség és a polgárőrség közösen próbálja összerakni az ügy mozaikkockáit a lakosság segítségével. A Jákli Mónika halálát okozó tragédia körülményei egyre több kérdést vetnek fel.

A nyomozás során feltárt gyanús részletekre és a baleset lehetséges okaira az influenszer korábbi párja, Boráros Gábor is reagálni kíván, aki a jövő hétre ígért teljes körű tájékoztatást. A hatóságok továbbra is várják tanúk jelentkezését, hogy kiderüljön, miért tett hirtelen vargabetűt a luxusautó Alistál közelében a végzetes becsapódás előtt.