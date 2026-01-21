Szörnyű részletek derültek ki Jákli Mónika halálos autóbalesetéről + videó

Január 21-én reggel sokkolta a szlovák és a magyar médiát a hír: Jákli Mónika halálos autóbalesetet szenvedett. A tragédia hajnali négy óra körül történt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között – írja a Metropol.

Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről. Forrás: Metropol/szlovák rendőrség

A fiatal nő a Mercedesével Nagymegyer irányába haladt, amikor egy bal kanyarban letért az úttestről, majd a fák közé csapódott.

Az ütközés ereje olyan hatalmas volt, hogy a luxusautó több darabra szakadt, szinte felismerhetetlenné vált, majd kigyulladt.

Hodosi Tibor korábbi nyilatkozata szerint, amikor a nagymegyeri tűzoltók a helyszínre érkeztek, a sofőr teste már az égő autó mellett feküdt. Azonnal eltávolították a roncsoktól, és megkezdték az újraélesztést, amit a mentők is folytattak – ám minden erőfeszítés ellenére nem tudták megmenteni az életét.

A történtek után volt férje, kislánya édesapja, Boráros Gábor Instagram-történetben elbúcsúzott Jákli Mónikától. Miután mindenkit kért, hogy ne keressék a történtek miatt, köszönetet mondott Mónikának, hogy egy gyönyörű kislánnyal megajándékozta, majd úgy zárta sorait:

Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését.

Időközben a szlovák rendőrség helyszíni fotókat is közzétett a tragikus balesetről.

Borítókép: Jákli Mónika autóbalesetben elhunyt (Fotó: Metropol)