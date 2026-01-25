Jákli Mónika testvére reagált a tragikus autóbaleset körüli találgatásokra

Jákli Mónika közösségi oldalán testvére köszönte meg a család nevében az együttérző üzeneteket. Közleményében ugyanakkor hangúlyozta, hogy a baleset jelenleg minden ismert körülményével tisztában vannak, és egyértelműen kizárható, hogy Mónikát a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna.

Helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről (Forrás: Metropol/szlovák rendőrség)

A család felhívta a figyelmet arra, hogy a történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és a testvére közölhetnek. Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak.

Jelezték, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni, valamint a balesethez vezető események részleteit sem hozzák nyilvánosságra. Egyúttal arra kérik a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre.

Jákli Mónika testvére megerősítette, hogy az influenszer Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel ő rendelkezik, és a temetés időpontjáról is itt ad majd tájékoztatást a család.