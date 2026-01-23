halálos autóbalesetrendőrségjákli mónika

Jákli Mónika halálos autóbalesete körül egyre több a megmagyarázhatatlan körülmény

A rendőrség vizsgálja a szerdán hajnalban történt halálos autóbaleset körülményeit, amelyben a 31 éves Jákli Mónika vesztette az életét. Az eset óta több gyanús részlet is napvilágot látott, amelyek új kérdéseket vetnek fel a tragédia előtt történtekről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 11:06
Több megválaszolatlan kérdés is felmerült a szerda hajnalban történt halálos autóbaleset kapcsán. Információk szerint Jákli Mónika alulöltözötten, nagy sebességgel haladt, útvonala és az indulás körülményei pedig egyelőre nem tisztázottak – írja a Bors

Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről. Forrás: Metropol/szlovák rendőrség

A Paraméter értesülései szerint a 31 éves népszerű influenszer, fitneszmodell a körülményekhez képest meglehetősen alulöltözötten vezette luxuskategóriás Mercedesét:

 információk szerint csupán cicanadrágot viselt, felül hálóinget vagy hálóköpenyt, esetleg fehérneműt, mindössze egy kabáttal és cipővel kiegészítve. Hogy ebben az állapotban miért ült volán mögé, egyelőre nem tisztázott.

Az sem világos, miért haladt vélhetően rendkívül nagy sebességgel hajnali négy óra körül Nagymegyer irányába. 

A jármű a baleset során darabokra tört, Mónika kiesett az autóból, a tűzoltók az égő roncs mellett találták meg. A mentők ugyan újraélesztették, ám a kórházba szállítás után életét vesztette.

 

Útvonal, időpont, sebesség – megválaszolatlan kérdések

További kérdéseket vet fel, hogy a hírek szerint Jákli Mónika az éjszakát Komáromban töltötte. Ha ez valóban így történt, nem egyértelmű, miért Nagymegyer felé haladt Alistál térségében. A hírportál információi szerint az alistáli térfigyelő kamerák felvételein nem látható, hogy a balesetet megelőző órában áthaladt volna a településen.

Ez arra utalhat, hogy vagy visszafordult a 63-as úton Komárom irányába, vagy az ekecsi útról tért vissza Alistál végén. A hatóságok azt is vizsgálják, mi indokolhatta a rendkívül nagy sebességet.

A baleset helyszínén nagyjából fél órán belül megjelent az áldozat élettársa, aki a mentősöket arra kérte, tegyenek meg mindent Mónika megmentéséért. 

Emellett a nő telefonját is kereste, ennek okát azonban nem tudni. 

Elmondása szerint a balesetről az autó biztonsági rendszere értesítette egy alkalmazáson keresztül.

A Paraméter megkereste az ügyben a rendőrséget is, ahonnan az alábbi választ kapták:

A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megállapítsa az eset okait, valamint azokat a körülményeket, amelyek között bekövetkezett. A kérdések közül több szakértői vizsgálat tárgyát képezi, és amíg a szakértői vélemények nem készülnek el, az üggyel kapcsolatban nem tudunk bővebben nyilatkozni.

 

Borítókép: Jákli Mónika halálának körülményei még nem tisztázottak (Forrás: YouTube)

 

