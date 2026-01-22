Jákli Mónika halálos balesetének újabb részletei: brutális sebességre utalnak a jármű roncsai

Még vizsgálják a halálos baleset pontos körülményeit, de a jármű súlyos roncsolódása és a tűz egyértelműen nagy sebességre utal – mondta a Borsnak Borbély Zoltán közlekedési szakjogász Jákli Mónika tragédiájáról.

Jákli Mónika január 21-én elhunyt (Fotó: Bors)

A népszerű influenszer, fitneszmodell halála megrázta az országot. Jákli Mónika Szlovákiában szenvedett halálos balesetet, amikor luxusautójával egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott. A jármű darabokra tört és kigyulladt, ami nagy sebességre utal. A mentők hiába próbálták megmenteni, elhunyt.

A baleset pontos körülményeit műszaki szakértő vizsgálja, a végzetes pillanatban mért sebességet azonban egyelőre nem lehet konkrétan megállapítani. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász a Borsnak elmondta:

a jármű súlyos rongálódásai egyértelműen nagy tempóra utalnak. Hozzátette, az ütközés utáni tűz is ezt erősíti.

A szakértő szerint önmagában a csúszós út ritkán vezet ilyen súlyos tragédiához. Kiemelte: bár a Mercedesek biztonsági rendszerei kiválóak, nincs olyan autó, amely minden sebességtől megvéd. Valószínűleg a becsapódáskor keletkezett súlyos belső sérülések okozhatták a halált.

Az egyik legrosszabb szlovák főúton történt a tragédia

Jákli Mónika halálos balesete a 63-as főúton történt, amely Szlovákia egyik legrosszabb állapotú útja. A szlovák sajtó korábbi beszámolói szerint a Pozsonyt Komárommal összekötő szakasz több mint fele rossz minősítésű, és évről évre romlik az állapota – írja a Bors.

A Hospodárske noviny adatai alapján

a 151 kilométer hosszú út jelentős része már „nem megfelelő” besorolást kapott, így a közlekedés ezen a szakaszon mindennapos veszélyeket rejt.

Borítókép: Helyszíni fotó Jákli Mónika halálos balesetéről (Forrás: Bors/szlovák rendőrség)