Jákli Mónika halálos balesete: egyetlen mozaikdarab hiányzik a tisztánlátáshoz

A nyilvánosság segítségével mára nagyrészt összeállt annak a halálos közúti balesetnek az eseményláncolata, amely Jakli Mónika életét követelte. A vizsgálatot segítő információk mennyisége és minősége kulcsszerepet játszott abban, hogy a történések időrendje tisztán kirajzolódjon – közölte Facebobook-oldalán a Szlovákiai Országos Polgárőrség elnöke, Szedlák Krisztián.

Helyszíni fotó Jákli Mónika halálos balesetéről (Fotó: Bors/szlovák rendőrség)

Mint ismert, a népszerű influenszer, fitneszmodell halála megrázta az országot. Jákli Mónika Szlovákiában szenvedett halálos balesetet, amikor luxusautójával egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott. A jármű darabokra tört és kigyulladt, ami nagy sebességre utal.

A mentők hiába próbálták megmenteni, elhunyt.

A baleset pontos körülményeit műszaki szakértő vizsgálja, a végzetes pillanatban mért sebességet azonban egyelőre nem lehet konkrétan megállapítani. Jákli Mónika halálos balesete a 63-as főúton történt, amely Szlovákia egyik legrosszabb állapotú útja. A szlovák sajtó korábbi beszámolói szerint a Pozsonyt Komárommal összekötő szakasz több mint fele rossz minősítésű, és évről évre romlik az állapota.

Egyetlen mozaikdarab hiányzik

Szedlák Krisztián, a polgárőrség elnöke a bejegyzésben hangsúlyozta: a munkát a család felkérésére végzik, velük folyamatos kapcsolatban és egyeztetésben. A beérkezett lakossági jelzések, megosztások és segítő szándék jelentős mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy ma már pontosan látható legyen, ki kit hívott mikor, és az érintett járművek és személyek teljes útvonala és mozgása is.

A közlés szerint az események időrendje gyakorlatilag összeállt, egyetlen hiányzó mozaikdarab választja el a vizsgálatot a teljes kép véglegesítésétől.

Ennek érdekében a polgárőrség egy-két nap türelmet kért, hogy minden adat ellenőrzött, hiteles formában legyen összesítve.

Jákli Mónika balesetének vizsgálata

A közvéleményben megjelent találgatásokkal kapcsolatban egyértelművé tették: nem feltételezésekre, hanem konkrét adatokra, időpontokra és bizonyítható információkra támaszkodnak.

Azt is írták, hogy egyes községek nem hajlandók velük együttműködni.

A cél – hangsúlyozták – nem a vádaskodás, hanem az igazság feltárása, különös tekintettel arra, hogy egy ember életét vesztette, és a család válaszokat érdemel. Amint összeáll minden mozaikdarab, hivatalos közeményben tájékoztatják majd a nyilvánosságot.