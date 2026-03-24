Arda Güler vezeti a rangsort, ez Szoboszlai Dominiknek nagyon fáj

Egy éve ilyenkor akaszkodott össze egymással Szoboszlai Dominik és Arda Güler a török és a magyar válogatott Nemzetek Ligája-osztályozóján. Azóta mindkettejük ázsiója nőtt, a magyar futballista már a Liverpool vezére, a török játékos pedig szép lassan bejátszotta magát a Real Madrid alapcsapatába. A márciusi vb-pótselejtezőkön érdekelt futballisták közül Arda Güler a legértékesebb játékos, ami nem a kettejük sokszor megénekelt, a török fanatikusok által még mindig gyakran előcitált konfliktus miatt fáj a magyar válogatott csapatkapitányának, hanem azért, mert ha nincs az írek ellen novemberben a 96. percben kapott gólt, akkor most Szoboszlai Dominik állna a rangsor élén.

Az olasz Alessandro Bastoni és a török Kenan Yildiz is a vb-pótselejtezők legértékesebb játékosai között, Arda Güler őket is megelőzi, Szoboszlai Dominik sajnos nincs a listán. Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

Arda Güler a Transfermarkt kimutatása alapján 90 millió eurót ér, Szoboszlai viszont a legutóbbi frissítéskor bekerült a 100 milliósok szűk körébe.

Arda Güler lehet a vb-pótselejtezők sztárja

Törökország Spanyolország mögött végzett a második helyen selejtezőcsoportjában, a pótselejtezők sorát Arda Gülerék kezdik, csütörtökön 18 órakor hazai pályán, Románia ellen. Továbblépés esetén Szlovákiában vagy Koszovóban harcolhatja ki a vb-részvételt Törökország, amely a 2002-és bronzérme óta nem járt világbajnokságon.