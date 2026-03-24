Arda Güler vezeti a rangsort, ez Szoboszlai Dominiknek nagyon fáj

Március 31-én véget ér a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata. Hat hely kiadó még a vb-mezőnyben, ezekre huszonkét válogatott pályázik. A történelmi blamától félő Olaszországé a legértékesebb keret, a játékosok listáját viszont a török Arda Güler (90 millió euró) vezeti. Hiába ér nála többet Szoboszlai Dominik (100 millió), a magyar válogatott már nem juthat ki a vb-re, így Szoboszlai egy másik, fájdalmas lista első helyét foglalja el.

Koczó Dávid
2026. 03. 24. 5:30
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik értéke magasabb a Transfermarkt alapján, de Arda Güler készülhet vb-pótselejtezőre a török válogatottal
Egy éve ilyenkor akaszkodott össze egymással Szoboszlai Dominik és Arda Güler a török és a magyar válogatott Nemzetek Ligája-osztályozóján. Azóta mindkettejük ázsiója nőtt, a magyar futballista már a Liverpool vezére, a török játékos pedig szép lassan bejátszotta magát a Real Madrid alapcsapatába. A márciusi vb-pótselejtezőkön érdekelt futballisták közül Arda Güler a legértékesebb játékos, ami nem a kettejük sokszor megénekelt, a török fanatikusok által még mindig gyakran előcitált konfliktus miatt fáj a magyar válogatott csapatkapitányának, hanem azért, mert ha nincs az írek ellen novemberben a 96. percben kapott gólt, akkor most Szoboszlai Dominik állna a rangsor élén.

Az olasz Alessandro Bastoni és a török Kenan Yildiz is a vb-pótselejtezők legértékesebb játékosai között, Arda Güler őket is megelőzi, Szoboszlai Dominik sajnos nincs a listán. Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

Arda Güler a Transfermarkt kimutatása alapján 90 millió eurót ér, Szoboszlai viszont a legutóbbi frissítéskor bekerült a 100 milliósok szűk körébe.

Arda Güler lehet a vb-pótselejtezők sztárja

Törökország Spanyolország mögött végzett a második helyen selejtezőcsoportjában, a pótselejtezők sorát Arda Gülerék kezdik, csütörtökön 18 órakor hazai pályán, Románia ellen. Továbblépés esetén Szlovákiában vagy Koszovóban harcolhatja ki a vb-részvételt Törökország, amely a 2002-és bronzérme óta nem járt világbajnokságon.

Arda Güler mellett még egy török futballista, Kenan Yildiz (Juventus) is az élmezőny tagja, de a top tízben olasz létszámfölényt látunk. Egy-egy játékost ad ide a svéd és az ukrán válogatott is, amelyek már a pótselejtezős águk elődöntőjében összecsapnak. Előbbi kénytelen nélkülözni Szoboszlai liverpooli klubtársát, Alexander Isakot, aki vezethetné a rangsort, ha nem lenne sérült, a listán csak a márciusi meccsekre ténylegesen meghívott labdarúgók szerepelnek.

A vb-pótselejtezők legértékesebb játékosai

  1. Arda Güler (török, Real Madrid) 90 millió euró
  2. Alessandro Bastoni (olasz, Inter) 80 millió
  3. Sandro Tonali (olasz, Newcastle United) 80 millió
  4. Kenan Yildiz (török, Juventus) 75 millió
  5. Gyökeres Viktor (svéd, Arsenal) 65 millió
  6. Nicolo Barella (olasz, Inter) 60 millió
  7. Federico Dimarco (olasz, Inter) 50 millió
  8. Riccardo Calafiori (olasz, Arsenal) 50 millió
  9. Ilja Zabarnij (ukrán, PSG) 50 millió
  10. Gianluigi Donnarumma (olasz, Manchester City) 45 millió

Olaszország elkerülné a szégyent, Suriname nagy esélye

Ha a csapatokat nézzük, a fenti lista alapján nem meglepő, hogy Olaszországé a legértékesebb keret. Itáliában abban reménykednek, hogy a legutóbbi két világbajnokság előtti pótselejtezős bukás után most végre elkerüli a szégyent az azúrkék csapat, s a pályán is kijön az olasz válogatott minőségbeli fölénye.

Törökország is esélyes a vb-részvételre, az ágán meglepő módon a keretértékek alapján nem Szlovákia vagy Románia, hanem Koszovó a második legerősebb csapat.

A további ágak esélyesei a Transfermarkt alapján: Svédország, Dánia, Kongói DK és Suriname. Utóbbi újonc lenne a vb-n, s az egyetlen válogatott a huszonkettőből, amely magyarországi légióst is nevezett a vb-pótselejtezőre: Gleofilo Vlijter, az Újpest futballistája eddig három meccsen kapott lehetőséget a selejtezősorozatban.

A pótselejtezős ágak

Európai pótselejtezők

  • Wales (8,12)/Bosznia-Hercegovina (4,71)–Olaszország (30,63)/Észak-Írország (3,83)
  • Ukrajna (10,26)/Svédország (14,11)–Lengyelország (8,20)/Albánia (3,68)
  • Szlovákia (4,89)/Koszovó (5,70)–Törökország (15,34)/Románia (3,69)
  • Csehország (6,78)/Írország (7,37)–Dánia (14,08)/Észak-Macedónia (1,40)

Interkontinentális pótselejtezők

  • Kongói DK (5,96)–Jamaica (1,99)/Új-Kaledónia (0,21)
  • Irak (0,67)–Bolívia (0,59)/Suriname (1,45)

Zárójelben a keretértékek játékosonkénti átlaga millió euróban, félkövérrel kiemelve mindegyik ág papíron legértékesebb válogatottja. Az interkontinentális pótselejtezők kiemeltjei (Kongói DK, Irak) egy, a többi húsz válogatott két sikeres meccsre van a kijutástól, minden párharc egy mérkőzésen dől el, szükség esetén kétszer 15 perces hosszabbításban, illetve tizenegyespárbajban.

Szoboszlai Dominik nem kívánt rangsor élén

Mindeközben Magyarország két barátságos meccsre készül Szoboszlaival, aki azon futballisták között a legértékesebb, akik már biztosan lemaradnak a világbajnokságról. Szoboszlai Dominiket ebben a rangsorban Hvicsa Kvarachelia követi, akivel a magyar futballista áprilisban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében nézhet farkasszemet. A top ötből a szlovén Benjamin Sesko ellen hamarabb is játszhatott volna Szoboszlai, a magyar válogatott első idei mérkőzésén, ám a Manchester United támadója végül sérülés miatt nem tudott csatlakozni Szlovénia válogatottjához.

Futball-vb, a legértékesebb biztosan lemaradó játékosok

  1. Szoboszlai Dominik (magyar, Liverpool) 100 millió euró
  2. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, PSG) 90 millió
  3. Bryan Mbeumo (kameruni, Manchester United) 80 millió
  4. Victor Osimhen (nigériai, Galatasaray) 75 millió
  5. Benjamin Sesko (szlovén, Manchester United) 65 millió

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

