Három nap után kirakták a Liverpool játékosát a keretből, ahová két éve először került be

Megkezdődött az olasz válogatott edzőtábora Covercianóban, ahol a csapat már a világbajnoki pótselejtező elődöntőjére készül, az együttes csütörtök este Észak-Írország ellen lép pályára Bergamóban. Ottani továbbjutás esetén Walesben vagy Bosznia-Hercegovinában a tét nem lesz kisebb, mint a világbajnoki szereplés kivívása, ami az négyszeres vb-győztes olaszoknak a legutóbbi két alkalommal nem sikerült. A felkészülés azonban már az első napon váratlan fordulatot hozott: a Liverpool támadója, Federico Chiesa kikerült a keretből, amelybe pénteken berakta őt Gennaro Gattuso szövetségi kapitány.

Az 51-szeres válogatott olasz labdarúgó állapotát a szövetségi edzőközpontban vizsgálták meg, és végül arra jutottak, hogy nem bevethető a következő két mérkőzésen, így klubjával egyeztetve elhagyta a válogatottat. Helyén a Bologna játékosa, Nicoló Cambiaghi kapott meghívót. Chiesa a klubidény során mindössze ötször kezdett, a másik 27 tétmérkőzésén csereként lépett pályára, és az idény egy részében sérüléssel és betegséggel is küzdött.

Federico Chiesa története különösen érdekes ebben a helyzetben: a támadó korábban több alkalommal is nemet mondott a válogatott meghívóra, most azonban két év után ismét bekerült a keretbe a vb-pótselejtezőkre. A visszatérés végül rövid életűnek bizonyult, hiszen sérülése miatt még a sorsdöntő mérkőzések előtt kikerült Gennaro Gattuso keretéből.

Az olasz válogatott így némileg átalakult támadósorral készülhet a kulcsfontosságú összecsapásra. A keretben ott van többek között Moise Kean, Giacomo Raspadori és Gianluca Scamacca is, akikre komoly szerep hárulhat a gólszerzésben.