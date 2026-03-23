Rendkívüli

Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

olasz válogatottFederico Chiesavb-selejtezőGennaro GattusoLiverpool FC

Három nap után kirakták a Liverpool játékosát a keretből, ahová két éve először került be

Megkezdte felkészülését az olasz labdarúgó-válogatott a csütörtöki világbajnoki pótselejtezőre, ahol Gennaro Gattuso együttese Észak-Írországgal csap majd össze. Kisebb meglepetésre kikerült a keretből a liverpooli Federico Chiesa, helyette a Bologna játékosa, Nicoló Cambiaghi kapott meghívót.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 11:47
Federico Chiesa mégsem lesz ott az olasz válogatottban Fotó: DPA/Robert Michael
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött az olasz válogatott edzőtábora Covercianóban, ahol a csapat már a világbajnoki pótselejtező elődöntőjére készül, az együttes csütörtök este Észak-Írország ellen lép pályára Bergamóban. Ottani továbbjutás esetén Walesben vagy Bosznia-Hercegovinában a tét nem lesz kisebb, mint a világbajnoki szereplés kivívása, ami az négyszeres vb-győztes olaszoknak a legutóbbi két alkalommal nem sikerült. A felkészülés azonban már az első napon váratlan fordulatot hozott: a Liverpool támadója, Federico Chiesa kikerült a keretből, amelybe pénteken berakta őt Gennaro Gattuso szövetségi kapitány.

Federico Chiesa kimaradt a vb-selejtezőre készülő olasz válogatott keretéből (Fotó: Anadolu/Mahmut Serdar Alakus)

Az 51-szeres válogatott olasz labdarúgó állapotát a szövetségi edzőközpontban vizsgálták meg, és végül arra jutottak, hogy nem bevethető a következő két mérkőzésen, így klubjával egyeztetve elhagyta a válogatottat. Helyén a Bologna játékosa, Nicoló Cambiaghi kapott meghívót. Chiesa a klubidény során mindössze ötször kezdett, a másik 27 tétmérkőzésén csereként lépett pályára, és az idény egy részében sérüléssel és betegséggel is küzdött.

Federico Chiesa története különösen érdekes ebben a helyzetben: a támadó korábban több alkalommal is nemet mondott a válogatott meghívóra, most azonban két év után ismét bekerült a keretbe a vb-pótselejtezőkre. A visszatérés végül rövid életűnek bizonyult, hiszen sérülése miatt még a sorsdöntő mérkőzések előtt kikerült Gennaro Gattuso keretéből.

Az olasz válogatott így némileg átalakult támadósorral készülhet a kulcsfontosságú összecsapásra. A keretben ott van többek között Moise Kean, Giacomo Raspadori és Gianluca Scamacca is, akikre komoly szerep hárulhat a gólszerzésben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpanyi szabolcs

Hazaáruló gazemberek és komplett idióták

Bayer Zsolt avatarja

A hazaáruló gazemberek tenyészhelye az ellenzék köreiben, illetve az ellenzéki sajtó berkein belül keresendő és található.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
