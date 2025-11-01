Megidézte Ozzy Osbourne szellemét, miközben olyat tett az amerikai punk-rock banda Budapesten, amire New Yorkban sem volt példa

– Komolyan ilyen gagyiságot hallgatsz? – kérdezte a gimiben az Ossian-pólós osztálytársam, amikor megkértem azt a srácot az iskolában, akinek az elsők között volt széles sávú internete otthon, hogy töltse le a Sum 41-tól az All Killer No Fillert. Amilyen divatos volt Amerikában a pop-punk akkoriban, annyira nem volt trendi itthon: akik nem szerették a gitárzenét, azoknak ez is túl kemény, a metálosoknak pozőrködés volt, a hamisítatlan punkok pedig utáltak mindenkit, aki két akkordnál többet képes lejátszani a gitárján és netán keresett pár dollárt a zenéjével. Viszont nem volt nagy truváj rájönnöm, hogy a szipuzós aluljárós punkoskodás nem barátja a csajozásnak, ezzel a modernebb hangzással egyébként is könnyebben rezonáltam, és nem hittem azoknak, akik egy hamar kifutó divatirányzatnak gondolták. Több mint húsz év távlatából pedig végre elégtételt érzek: a fiatal előadók újra felfedezték a stílust, rajtuk keresztül az új generáció megismerte a klasszikus képviselőit is, miközben a régi rajongók is kitartottak kedvenceik mellett, így a pop-punk jelenleg népszerűbb, mint valaha. Ezt először New Yorkban tapasztaltam meg, amikor egész véletlenül úgy időzítettem az utazást, hogy lássam az Offspringet a Simple Plan és a Sum 41 társaságában, és ez a hármas simán megtöltötte a 15 ezres Jones Beach Theatert.

Felülmúlta önmagát az Offspring

Jobb formában van az Offspring, mint valaha Fotó: Europress/AFP/Ettore Chiereguini

Viszont arra nem fogadtam volna, hogy itthon nemhogy az Arénában, hanem a másfélszer akkora MVM Dome-ban lépnek majd fel, de akkora volt az érdeklődés, hogy a másodlagos piacon, a TicketSwapon könyörtelen harc ment az állójegyekért. Nyilván ebben szerepe volt annak is, hogy az Offspring Budapestre is magával hozta a Simple Plant, akik korábban nem egyszer bizonyították itthon, hogy önmagukban is képesek nyolc-tíz ezres közönséget összetrombitálni.

A kanadai banda a pop-punkon belül a pop felé húz, a Summer Paradise című slágerüket valószínűleg az is ismeri, aki csak plázákban hall zenét, a kezdeti években kaptak hideget-meleget a szcéna keményvonalasabb rajongóitól, de az idő őket igazolta.

És bár előzenekarként érkeztek, csaknem teljes értékű koncertet adtak: lenyomtak egy órát, a leghíresebb dalok mellé így befért pár ritkaság és maximális fordulatszámon pörögtek. Nem szenvedélybetegekből álló bandáról van szó, amikor interjúztam velük, akkor sör helyett valami vegán löttyöt szorongattak, közelebb vannak az ötvenhez, mint a negyvenhez, de olyan a kondijuk, mint a huszonéves sportembereknek, a dinamizmusukkal pedig ellensúlyozzák a jólfésültségüket.