Vértócsában fekve találtak rá a Limp Bizkit basszusgitárosára, ez történt valójában

Új részletek derültek ki a Limp Bizkit basszusgitárosának és társalapítójának, Sam Riversnek a haláláról.

Dani Áron
2025. 10. 31. 13:39
A Limp Bizkit basszusgitárosa 48 éves volt, most új fejlemények derültek ki a haláláról.
A Limp Bizkit basszusgitárosa 48 éves volt, most új fejlemények derültek ki a haláláról. Forrás: AFP/Juan Pablo Pino
Mint korábban megírtuk, 48 éves korában elhunyt Sam Rivers, a Limp Bizkit alapító tagja. A TMZ által megszerzett jelentés szerint a zenészt a floridai otthonában, a fürdőszobában találták holtan.

A Limp Bizkit 1994-ben alakult a floridai Jacksonville-ben, és a 2000-es évek elején vált világszerte ismertté. Forrás: Wikipédia

A Limp Bizkit zenésze gyógyszereken élt

A dokumentum alapján a Keely nevű nő hívta a segélyhívót, miután Riverst arccal lefelé fekve, vértócsában találta. A kétségbeesett nő remegő hangon próbálta elmondani a diszpécsernek, mi történt, miközben az operátor folyamatosan igyekezett megnyugtatni, és arra kérte, ellenőrizze, lélegzik-e még a zenész. A mentők kiérkezéséig Keely a diszpécser utasításai alapján újraélesztést próbált végrehajtani, de a kiérkező egységek már nem tudták megmenteni Riverst.

A jelentés szerint a basszusgitárosnak volt egy vágás a szeme felett, ami feltehetően a vécéről való leesés következménye volt. Arca és nyaka kékes elszíneződést mutatott, míg teste többi része kipirult – ez a hatóságok szerint tüdőembóliára utalhat. A helyszínen kis mennyiségű alvadt vért is találtak. 

Keely elmondása alapján Rivers 2018-ban májátültetésen esett át, és többféle gyógyszert szedett a kezelésekhez kapcsolódóan. A halál hivatalos oka azonban továbbra is tisztázatlan.

A Limp Bizkit 1994-ben alakult a floridai Jacksonville-ben, és a 2000-es évek elején vált világszerte ismertté. A rapet és kemény rockot ötvöző zenekar legismertebb dalai közé tartozik a Rollin’ (Air Raid Vehicle), a Take a Look Around, a My Way és a Break Stuff, amely közel egymilliárd lejátszást ért el a Spotifyon. A háromszoros Grammy-jelölt banda eddig hat stúdióalbumot adott ki, legutóbbi megjelenésük pedig a Battlefield 6 videójátékhoz készült Making Love to Morgan Wallen című dal volt.

 

