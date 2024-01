Kiderült, nem Szoboszlai kapta a legtöbb voksot, itt a végeredmény!

Amint arról beszámoltunk, a férfiaknál a labdarúgó Eb-re kijutott válogatottunk csapatkapitánya, a nőknél Érdi Mária világbajnok vitorlázó, az edzők között a klasszikus csapatsportágakban labdarúgó-válogatottunk, az egyéni sportágak csapatversenyében világbajnok férfikardcsapatunk (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) diadalmaskodott.

Szoboszlai Dominik Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A férfiaknál Szoboszlai Dominik nagy fölénnyel előzte meg a második helyen végzett úszó Kós Hubertet, aki tavaly 200 méter háton világbajnok lett, de összességében nem a Liverpool futballistája kapta a legtöbb szavazatot. Ennek az is a magyarázta, hogy a férfiaknál mögötte sokkal „kiegyenlítettebb” volt a mezőny; mást ne mondjuk, a tavaly olimpiai számban vb-címet szerzett négy sportolónk közül csak jutott be az első háromba; a párbajtőröző Koch Máté, valamint két birkózónk, Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail is leszorult a „dobogóról”.

Szoboszlai Dominik győzelméről Liverpool is gyorsan értesült

Szoboszlai sikerének híre gyorsan eljutott Liverpoolba is, több helyi és nemzetközi sportportál beszámolt róla. Ő maga is megosztott három fotót az Instagram-oldalán a gáláról, és a bejegyzését már több mint félmillióan lájkolták.