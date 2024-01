Nagy a felháborodás a női vízilabdázók betlije után, visszasírják Bíró Attilát

Tudtuk, hogy nehéz feladat, amit vállaltunk, és ez most még nehezebb lett. Három fontos meccsünk volt, szerettünk volna nagyon jól szerepelni és mindhármat megnyerni, ebből lett egyelőre nulla. De azt is tudtuk, hogy ez a projekt a vb végéig tart, nehéz lesz, hit kell és akarás, menni tovább. Ez természetesen most nem egy jó helyzet, ezért vállalnunk kell a felelősséget.