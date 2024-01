A nyolcfős magyar Eb-csapatból csak egyvalaki született Magyarországon!

Érdemes felidézni, mit mondott Vardanjan Gurgen a menesztése után a Magyar Nemzetnek júniusban:

– A hírek csak arról szóltak, hogy az Eb hat magyar indulója közül öt nem Magyarországon született. Arról már nem lehetett hallani vagy olvasni, hogy négy versenyzőnek magyar útlevele is van, szóval nemcsak Láng Júliának, hanem a már hosszú évek óta Magyarországon élő, ukrán származású Szemko Danijilnak és párjának, Ignateva Mariiának is. Arra már kevesen emlékeznek, hogy tavaly a pekingi téli olimpián jégtáncban ők voltak az első számú tartalékok, ha valaki visszalépett volna, ők indultak volna az ötkarikás játékokon magyar színekben. De a párosunkból Pavlova Maria is rendelkezik magyar útlevéllel. Ő korábban Nagy Balázzsal korcsolyázott, Balázs azonban abbahagyta, így lett az új párja Sviatchenko Alexei. Neki valóban nincs magyar útlevele, miként az egyéniben induló Vlasenko Aleksandrnak sem, aki viszont Magyarországon él, a letelepedési engedélyt már megkapta, van adószáma, beszél magyarul.

Vardanjan Gurgen végkövetkeztetése a következő volt: – A távozásommal semmi sem változik.

Mit mondjunk, a jövőbe látott. Csak annyi történhetett, hogy azok a versenyzők is megkaphatták a magyar állampolgárságot, akik eddig nem rendelkeztek vele.

Az azért jegyezzük meg, hogy az Eb-n 27 volt orosz versenyző indul különböző országok színeiben.