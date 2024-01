Putyin mellett elbűvölő, olimpiai bajnok műkorcsolyázónő állt ki + videó

Az oroszok a 2018-as, phjongcshangi téli olimpián csupán két aranyérmet nyertek: a férfi-jégkorongcsapatuk és a műkorcsolyázó Alina Zagitova állhatott a dobogó felső fokára. Zagitova ekkor mindössze 15 esztendős volt, és természetesen a fókuszba került otthon, Vlagyimir Putyin is köszöntette. Ugyanebben az évben amúgy Zagitova az olimpia előtt megnyerte a moszkvai Eb-t, 2019-ben pedig Japánban világbajnok lett, de ekkor a minszki Eb-n be kellett érnie a második hellyel egyik honfitársnője, a vele egykorú Szofija Szamodurova mögött.

A 2018-as olimpia után már otthon a győzes Zagitova, Putyin és az ezüstérmes Medvegyeva Forrás: X/Lenta.ru

2020. május 18-án a 18. születésnapján Putyin táviratban köszöntötte fel, és ekkor még Zagitova cáfolta, hogy kiszállt az élsportból; az előző év végén az volt a hivatalos verzió, hogy szünetet tart.

Alina Zagitova: 1,1 millió követő az Instagramon

De azóta sem indult versenyen, 2021-ben pedig ki is került az orosz válogatott keretéből. Arról azért nem volt szó, hogy lelépett a jégről, több jeges show-ban is fellépett. A televíziós show műsorokban való fellépés sem idegen tőle, mi több, műsorvezetőként is láthattuk már.

A Tatnetft orosz olajvállalat nagykövete, szerepel reklámokban, tavaly év végén, novemberben pedig saját ruházati márkája is lett. Az elegáns megjelenésű Alina Zagitova az egyik legnépszerűbb, legismertebb orosz (ex)sportolónő, akinek az Instagramon 1,1 millió követője van; ha megszólal, akkor figyelnek rá.

S most megszólalt, a moszkvai városi hírügynökségnek nyilatkozva támogatásáról biztosította Vlagyimir Putyint a közelgő elnökválasztáson:

– Vlagyimir Vlagyimirovics mindig támogatta a sportot, ezért én is támogatom őt. Sportolóként látom, hogy a sportélet milyen látványosan fejlődik nálunk, és nagyra értékelem az ebben játszott szerepét – szögezte le.

Alina Zagitova nemcsak Oroszországban, hanem Japánan is nagyon népszerű. 2018-ban Abe Sindzó akkori miniszterelnök és felesége, Akie egy akita kutyát ajándékoztak neki, amikor a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum miatt Oroszországba érkeztek!

Fotó: MTI/EPA/Alekszandr Zemljanyicsenko

Azóta alaposan megnőtt a négylábú „ajándék”, ez egy tavalyi fotó, ami akkor készült, amikor bemutatták a Zagitova nevével fémjelzett ruházati márka első kollekcióját:

Forrás: Instagram/azagitova

De cikkünk végére ugorjuk vissza az időben, ez a 2018-as, phjongcshangi téli olimpián az aranyat érő kűr Alina Zagitovától:

Borítókép: Alina Zagitova ügyel a megjelenésére (Forrás: Instagram/azagitova)