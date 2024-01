Vereség az olaszoktól, az Eb-n nem szerez kvótát a magyar válogatott

A női Európa-bajnokság negyeddöntői közül mindegyiknek megvolt az egyértelmű esélyese, egy kivétellel: az Olaszország–Magyarország mérkőzéssel. A legutóbbi öt, egymás elleni tétmeccsből hármat a mieink nyertek, kettőt a déliek, tehát kiegyenlített a mérleg, ráadásul a mostani Európa-bajnokságon is hasonlóan teljesített eddig a két csapat: a rangadókat elveszítették, a verhető ellenfeleken könnyedén túljutottak. Így lehetetlen volt megjósolni, melyik csapat tud ezúttal felülkerekedni a másikon.

A mérkőzés az olaszok számára indult jobban, az első góljukra még gyorsan válaszolt Garda Krisztina, de Bianconit nem tudtuk visszafogni az első negyedben, háromszor is pontosan célzott. Az olaszok pedig összességében négyszer, a mi két gólunkkal szemben.

Szűk két perc alatt kiegyenlített a magyar válogatott a második felvonás kezdetén, az öröm azonban gyorsan elillant, mert újabb két perc elteltével az olaszok visszaállították a kétgólos különbséget, amely a nagyszünet idejére is megmaradt (7-5).

A harmadik negyed elején nem álltunk messze az egyenlítéstől, de ehelyett ismét háromgólos hátrányba kerültünk. A magyar csapatból Garda emelkedett ki, ő tartotta életben a továbbjutási esélyeket. Magyari Alda teljesítményével viszont vélhetően nem volt elégedett a Mihók Attila, Cseh Sándor szövetségi kapitányi páros, néhány perc erejéig Neszmély Boglárka váltotta, ám a védések az ő beállásával sem jöttek.

Az utolsó negyedet is mínusz kettőről kezdte a magyar válogatott. A mieink egymás után kerültek emberelőnybe, ám többségében kihasználatlanul maradtak a fórok. Kétszer is felzárkózott egy gólra a magyar csapat, az utolsó percben egyenlítési esélyei is voltak, de Szilágyi Dorottya az olasz kapusba lőtte a labdát, Gardáé pedig elkerülte a kaput. Így az olaszok örülhettek a végén, 12-11-re győztek, bejutottak a négy közé, ahol a hollandokkal csapnak össze.

A magyar válogatott Nagy-Britannia ellen folytatja, immáron az érem- és kvótaszerzésre nincs esélye, legjobb esetben az ötödik helyen végezhet Eindhovenben. Keszthelyi-Nagy Ritáéknak így februárban, a katari világbajnokságon lesz az utolsó lehetőségük rá, hogy kvalifikálják magukat Párizsba.

Női Európa-bajnokság, negyeddöntő:

Olaszország–Magyarország 12-11 (4-2, 3-3, 4-4, 1-2)

A magyar gólszerzők: Garda 4, Vályi, Keszthelyi-Nagy 2-2, Parkes, Leimeter, Rybanská 1-1 További keddi eredmények, negyeddöntő:

Görögország–Franciaország 15-7 (3-1, 3-4, 4-1, 5-1)

Spanyolország–Horvátország 17-6 (5-2, 4-3, 3-0, 5-1)

Hollandia–Nagy-Britannia 25-6 (7-1, 8-2, 3-1, 7-2) a 15. helyért:

Szlovákia–Bulgária 18-10 (5-3, 4-1, 5-3, 4-3) a 13. helyért:

Törökország–Románia 7-3 (1-0, 2-0, 2-0, 2-3) a 9-12. helyért:

Izrael–Csehország 18-5 (3-3, 4-0, 4-1, 7-1)

Szerbia–Németország 12-11 (5-1, 2-4, 3-5, 2-1)

Borítókép: Magyari Alda (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)