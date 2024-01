Szoboszlai, Rossi és a válogatott mellett nem lehetett labdába rúgni

A sportújságírók idén is öt kategóriában – az év férfi sportolója, az év női sportolója, az év edzője, az év csapata az egyéni sportágak csapatversenyeiben, az év csapata a klasszikus csapatsportágakban – voksolhatnak tízes listákról, ezeket előzetesen a sportújságíró-szövetség (MSÚSZ) elnöksége állította össze. Már persze ez is vitákat váltott ki, hiszen a férfiaknál nem lehetett szavazni például Rasovszky Kristófra, aki a vizes vb-n nyílt vízi úszásban két ezüstérmet gyűjtött be, és az egyiket olimpiai számban (10 kilométer), de lemaradt a listáról a kajakos Varga Ádám is, aki K–1 1000 méteren szerzett vb-2. helyet. Igaz, tavaly férfivonalon négy világbajnokunk is lett olimpiai számban: Koch Máté (párbajtőrvívás), (úszás, 200 méter hát), Losonczi Dávid (kötöttfogású birkózás, 87 kg), Muszukajev Iszmail (szabadfogású birkózás, 65 kg). A nőknél ezt ketten mondhatják el magukról: Érdi Mária (vitorlázás ILCA) és Márton Luána (tekvando, 57 kg).

Kós Hubert, vagy – ez volt az egyik nagy kérdés

A MSÚSZ december 28-án jelentette be, hogy az egyes kategóriákban kik kerültek be az első háromba, és a férfiaknál az említett négy világbajnokunk közül csak Kós Hubert maradt versenyben. Mellette még az Eb-re kijutott labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya, a Liverpool játékosaként a világklasszisok szintjére emelkedett Szoboszlai Dominik és a vb-címet szerzett vízilabda-válogatottunk vezére, Zalánki Gergő várhatta a mai eredményhirdetést. Zalánkit Fukuokában a vb legjobb játékosának választották, klubcsapatával, az olasz Pro Reccóval győzött a Bajnokok Ligájában, az olasz bajnokságban és a kupában is; a Total Waterpolo szakportál szavazásán pedig hatalmas fölénnyel lett az év játékosa a világon. A MSÚSZ-szavazáson a nőknél Érdi Mária, a budapesti atlétikai vb-n hétpróbában negyedik helyezett Krizsán Xénia, valamint a kerékpáros került be az első háromba, utóbbi U23-as világbajnok lett az országúti mezőnyversenyben, a felnőttek között pedig szakaszt nyert a női Giro d’Italián.

Női kardcsapatunk (Szűcs Luca, Pusztai Liza, Márton Anna, Battai Sugár) megvédte a vb-címét. Fotó: Nemzeti Sport

Az edzők között Elek Gábor, a Ferencváros BL-döntős női kézilabdacsapatának korábbi vezetőedzője, labdarúgó-, illetve, vízilabda-válogatottunk szövetségi kapitánya maradt versenyben. Nem meglepő, hogy a klasszikus csapatsportágakban éppen a három szakvezető csapata jutott be az első háromba. Ami az egyéni sportágak csapatversenyeit illeti, a milánói vívó-vb-n aranyérmes férfikardcsapatunk (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron), a címvédőként újra győztes női kardcsapatunk (Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca), továbbá a Star Sailors League Gold Cup elnevezésű versenyt megnyerő vitorlázóválogatottunk (Berecz Zsombor, Adorján Csaba, Bakóczy Róbert, Goszleth Marcell, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Lillik Ákos, Majthényi Szabolcs, Németh Áron, Németh Domonkos, Takácsy Levente, Tomai Balázs, Varjas Sándor) volt hivatalos az Operaházba.

Marco Rossi címvédőként érkezett az Operaházba

Marco Rossi, labdarúgó-válogatottunk és női kardcsapatunk „címvédőként” érkezhetett. A 2022-es női év sportolója, az Eb-ezüstérmes atléta, gátfutó a tavalyi vb-n nem tudott a legjobbak közé kerülni, de ezzel kalkulálhattunk. Azt viszont nem sejthettük, hogy az olimpiai bajnok aki 2022-ben a budapesti úszó vb-n két aranyat szerzett, s hatalmas fölénnyel nyerte meg az év sportolója szavazást, 2023-ban eltűnik a medencék világából… A gála előtt érdemes volt visszatekinteni a 2020-as évre is, ugyanis Rossi és labdarúgó-válogatottunk akkor is nyert, mi több, az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik lett, akinek az Izland elleni Eb-pótselejtező 92. percében lőtt emlékezetes győztes gólja (2-1) nemzeti csapatunkat kijuttatta a kontinenstornára. 2023-ban is jutott egy parádés Szoboszlai-gól az utolsó Eb-selejtezőnkre Montenegró ellen (3-1); és a történelem nem csak ebben ismételte önmagát. 2023-ban az év sportolója Szoboszlai Dominik, az év edzője Marco Rossi, az én csapata pedig labdarúgó-válogatottunk lett. A nőknél Érdi Máriát, az egyéni sportágak csapatversenyében pedig férfikardcsapatunkat koronázták meg.

Az Operaházban díszvendégként jelen volt a 2006-os, németországi labdarúgó-vb-n az olasz válogatottal győztes, s az év végi Aranylabda-szavazáson is elsőként záró Fabio Cannavaro, valamint egy világhírű atléta is, a magasugrás 245 centis világcsúcsát 1993 óta tartó olimpiai és világbajnok kubai, Javier Sotomayor. Marco Rossi a díját Cannavarótól vehette át.

A gálán Nemzetközi Fair Play-díjat vehetett át. Márciusban a budapesti világkupaverseny döntőjében – hátrányban – hagyta magát megvágni, „visszaadta” a tust grúz ellenfelének, Szandro Bazadzénak, miután egy technikai hiba miatt nem jelzett a rendszer. Bazadze megköszönte a fair play díjas cselekedet, majd ellépett 11-5-re, s vezetett 14-10-re is. De nem nyert, mert háromszoros olimpiai bajnokunk 15-14-re fordított.

A gála végén a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíját Schmitt Pál kapta meg. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egykori alelnöke, Magyarország korábbi köztársasági elnöke az elismerést Novák Katalin köztársasági elnöktől vehette át.

Borítókép: Szoboszlai Dominik az M4 Sport–Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2024. január 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)