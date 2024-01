Kiütöttük Izlandot, Imre Bence mesésen debütált a kézi Eb-n

Magyarország és Izland is már biztos továbbjutóként kezdte meg a mérkőzést, hiszen a C csoport harmadik fordulójában Montenegró 30-29-re legyőzte Szerbiát. Persze így is volt tétje a meccsnek, hiszen az egymás elleni eredmény döntött arról, melyik csapat hány pontot visz magával a középdöntőbe. Úgy is fogalmazhatunk, ez már előrehozott meccs volt a legjobb tizenkettő között.

Palasics Kristóf lett a meccs embere. Fotó: Czeglédi Zsolt

Chema Rodriguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a kapus Andó Arián, a beálló Szöllősi Szabolcs mellett a Krakovszki ikreket nem nevezte be a meccskeretbe. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a jobbszélső Imre Bence debütált a világbajnokságon. Méghozzá milynen jól!

De ne szaladjunk előre! A 12. percben nagy veszteség érte a magyar válogatottat, arcra ütésért piros lappal végleg kiállították Bánhidi Bencét, akitől pedig az izlandiak nagyon tartottak. Szerencsére Rosta Miklós kiválóan helyettesítette.

Nyugodtan tágíthatjuk a kört, a magyar válogatott szinte mindegyik játékosa nagyszerűen játszott. Imre Bencét azért emelhetjük meg, mert bemutatkozásképpen már az első félidőben négy gólig jutott. A másik vb-újonc, Fazekas Gergő is remekelt, csakúgy, mint Palasics Kristóf a kapuban.

A magyar válogatott negyedóra múltán elhúzott 10-7-re, de Izland gyorsan visszakapaszkodott. Ez még egyszer megismétlődött, majd a félidő utolsó másodperceiben Ancsin bravúros mozdulattal szerzett góljával lett kétgólos (15-13) a magyar előny.