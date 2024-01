A magyar sztárjelöltek, a híres szülők gyermekei nem beszűkültek + videó

Imre Bence és Fazekas Gergő is sportoló családba született. Kettejük közül Fazekasnak lehetett könnyebb a sportág­választás, az édesapja, Fazekas Nándor 2004-ben és 2012-ben is tagja volt az olimpiai negyedik helyezett kézilabda-válogatottnak. A felnőtt világversenyen idén bemutatkozó ifjú virtuóz, a lengyel Orlen Wisla Plock játékosa , Fazekas Gergő lehet idővel utóda a válogatottban az irányító poszton. Az édesapja nem félti őt a feladattól. – Végtelenül büszke vagyok Gergőre, amiért húszéves korára bekerült a felnőtt válogatott Európa-bajnokságra készülő keretébe. A serdülő-, az ifi- és a junior­válogatottban már hozzászokott a nemzeti csapatban uralkodó hangulathoz. Talán ennek tudom be, hogy mostanában ritkábban kérdez a válogatottságról – mondta lapunknak Fazekas Nándor.

Fazekas Gergő (Fotó: Ladoczki Balázs)



Az érintett hasonló álláspontot képvisel, már nem viszi haza a munkát.

Apám többször hangsúlyozta, hogy élvezzem az Eb minden egyes pillanatát. Ezzel nem lesz gond, habár a miénk az Eb egyik legnehezebb négyese, halálcsoportba kerültünk Izland, Szerbia és Montenegró mellé, de én nem vagyok az az ijedős típus. Címeres mezben miért kellene félnem?

– vázolta a célokat az ifjabb Fazekas.



Fegyver helyett labda

Imre Bence szintén idén debütál felnőtt-világversenyen. Az ő családi hátterével két sportág is adta magát: az édesanyja a Ferencváros irányítója, Kökény Beatrix a sydney-i olim­pián ismerkedett meg a hozzá hasonlóan szintén ezüstérmes párbajtőrvívó Imre Gézával.



Az elsőszülött gyermeket a labda vonzotta, korán kiderült, hogy valamicskét konyít a kézilabdához, végigjárta a korosztályos válogatottakat. Tavaly bemutatkozott a felnőttek között, és azonnal cáfolta, hogy édesanyjával csak a szűken vett „szakma” a téma. – Talán sokan azt hiszik, hogy nálunk éjjel-nappal erről van szó, de ez nem igaz. Az utánpótlás-világversenyek előtt sem lihegtük túl a dolgot – mesélte a szélső, akinek a testvére, Imre Szofi is a labdával, és nem a fegyverrel kötött barátságot, ő a Ferencváros Érdnek kölcsönadott kapusa.

Imre Bence (Fotó: Ladoczki Balázs)



Újabb testvérpár Győrből

Az Iváncsik név jól cseng a kézilabdában. Iváncsik Mihály vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik jobbszélső volt, a fiai, Gergő és Tamás is a válogatottságig vitték. Az Iváncsik testvérek 2012-es Eb-szereplése után tizenkét évvel egy újabb testvér-, ráadásul ikerpár követelt magának helyet a felnőtt válogatottban a kontinenstornán. Folytatva a kisalföldi „hagyományokat”, a győri születésű Krakovszki Bence és Zsolt az Iváncsik testvérpár után szerepelhet az Eb-n. – Kiskoromban nem volt nehéz példaképet találni magunknak. Iváncsik Gergő és Tamás is győri. Ha most kívánhatnék valamit, az lenne, hogy mi is olyan szintre jussunk el a testvéremmel, mint ők – mondta a fejpánttal játszó 21 éves jobbszélső.

Krakovszki Zsolt jó hangulatban készül az Eb-re (Fotó: Ladoczki Balázs)



Az egykor Krakovszki Zsolt posztján játszó Iváncsik Gergő kedveli a fiatal utódok játékát. – Ha töretlen marad a fejlődésük, remélem, egy napon majd az Iváncsik testvérek egykori klubjában, a Veszprémben is együtt szerepelhetnek – közölte lapunkkal Iváncsik Gergő.