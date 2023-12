A leendő játékosa, Fazekas Gergő ásta meg a Veszprém sírját

Momir Ilic is elmondta a véleményét a mérkőzésről: – Gratulálok a Plocknak, nagyon jól játszott. Ez egy nem várt vereség ez számunkra, nem kezdtük jól a mérkőzést. Kétszer is időt kellett kérnem. Nagyon okosan játszottak a házigazdák, hosszú támadásokat vezettek, és a hét a hat elleni játékuk is nagyon jól működött. A mai nem a mi meccsünk volt.

A vereségével a Veszprém úgy vonulhat a téli szünetre, hogy a BL-ben most már a csoportmásodik helye is veszélybe került. A címvédő német Magdeburg a jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte a tabellán, a két csapat egymás elleni eredménye a Veszprémnek kedvez, a magyar bajnok majd jövőre fogadja a német sztárcsapatot. A csoportot a Barcelona vezeti.