A Veszprém korábbi klasszisa sokat vár Kocsis Máté leendő utódjától

– A tizennégy éveseknél is így van? Volt, hogy bejött egy alacsony gyerek, és elkezdett vele külön foglalkozni?

– Én szeretem a mozgékony, robbanékony, gyors, okos játékosokat, akik mindenféle nehézségek nélkül el tudnak menni a védők mellett. A mostani kézilabdában nem csak a magasság számít, a gyorsaság legalább annyira fontos, ha nem fontosabb.

– Említette a játékosprofilt. Ezt ki határozza meg?

– A kluboknak és a szövetségnek együtt kell működniük, ha valóban egységes profilú játékosokat akarunk nevelni. Tehát mindenekelőtt el kell dönteni, hogy mire szeretnénk fektetni a hangsúlyt: mi legyen a kiválasztás alapja, milyen játékstílust érdemes követni, és ehhez milyen játékosokat kell képezni.

– Jelenleg nincs ilyen elképzelés?

– Én nem látok, és hiányolom. A spanyol szövetségi kapitány minden korosztályos edzőtábort meglátogat. Nem ő szabja meg az edzések irányvonalát, de szeretné látni, hogy idővel kikre építhet ő és a leendő utódja. Elmondja, mit lát, min kellene javítani. Senkit sem akarok megsérteni, a megbántás legapróbb szándéka nélkül széles körű összefogást javasolok.

Amikor azzal szembesülünk, hogy a férfi- és a női válogatott lemaradt a nemzetközi elittől, akkor a kluboknak és a szövetségnek nem egymásra kellene mutogatniuk, hanem össze kell fogni és együtt kell megoldani a problémát.

– A magyar válogatott sikereinek előfeltétele, hogy Veszprémben egyre több magyar játsszon? Mikor lesz több magyar fiatal a hazai élcsapatokban?

– Amikor jobb lesz az utánpótlásunk. De ez nemcsak a Veszprém, hanem az egész országban zajló utánpótlásmunka hatékonyságán múlik. Ha majd a fiatal magyar gyerekek olyan jók lesznek, mint a posztjukon játszó külföldiek, akkor megkapják a lehetőséget. De ez alázat, munka és tanulás nélkül még a leg­ügyesebb gyereknek is nehezen fog menni. Fazekas Gergő és Máthé Dominik óriási tehetség, mindkettő külföldi klubban, a Bajnokok Ligájában játszik. Úgy látom, itthon nincsen lehetősége fejlődni egy fiatal játékosnak. Ilics Zorán és Lukács Péter kivételével nincs olyan fiatal játékos, akire rá lehet bízni feladatokat egy kiélezett Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Csak az érdemelheti ki a játéklehetőséget, aki tesz is érte. Probléma az is, hogy a mostani magyar fiatalok ugyan el akarnak érni egy bizonyos szintet, de ebbe kevés energiát fektetnek. Ha fáradtak, leeresztenek, ahelyett, hogy rátennének még egy lapáttal. Hiányzik az alázat, az akarat. Nem elég, hogy valaki jó csapatban akar játszani, ezért tennie is kell. Sajnos az utánpótlásban is érezhető ez a hozzáállás.

– Hogyan motiválja a gyerekeket?

– Próbálom megbeszélni velük, hogy mi a helyes út. Mindig megkérdezem tőlük, végiggondolták-e már valaha, mennyit dolgoztak a szüleik annak érdekében, hogy megvegyék nekik az új cipőt, az új telefont. És vajon mit tettek ők, hogy megérdemeljék ezt a rengeteg törődést, odafigyelést, szeretetet, az új telefont, az új cipőt? A gyerekeknek az a dolguk, hogy tanuljanak és teljesítsenek. Ha valakinek 3,8-as az átlaga, az ne essen vissza 3,5-re, ne ingadozzon a teljesítménye. A szülei sem kerülik a munkát, ők minden lehetőséget biztosítanak nekik, akkor nekik is akarniuk kell mindennap jobbnak lenni.

Ha megelégednek a középszinttel, akkor nem tudnak fejlődni. Ha én megteszem, akkor nekik is meg kell tenniük. Továbbképzésekre járok, online kurzusokra fizetem be magam. Ha én, a Kubából érkezett disszidens meg tudtam csinálni, akkor nekik, a fiatal gyerekeknek is meg kell csinálniuk.

– A beszélgetésünk végére elkapta a hév.

– Hát persze, mert a kézilabda szívügyem, az életem. Egyébként nyugodt ember vagyok, szeretek otthon zenét hallgatni, moziba járni és sétálni a Balaton-parton.