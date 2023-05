Iváncsik Tamás büszkén tekint vissza a pályafutására

– Mi jutott eszébe, amikor a litvánok elleni Eb-selejtezőn meglátta a pályán a Krakovszki fivéreket, Bencét és Zsoltot?

– Mi, a bátyámmal, Gerivel, azaz az Iváncsik testvérek. Legutóbb mi voltunk egy testvérpár a magyar válogatottban. Innen a párhuzam, de azért is örülök a két szimpatikus, tehetséges fiúnak, mert ők is győriek, csakúgy, mint mi. A feleségemmel és a bátyámmal is beszéltünk arról, hogy mennyire örülnénk, ha befutnának a srácok, és utánunk megint egy szélső testvérpár képviselné Magyarországot felnőtt világversenyen.

Pályafutása legsikeresebb éveit Veszprémben töltötte. Fotó: Mirkó István

– És mi a helyzet az Iváncsik lányokkal? Őket elkerülte a kézilabda?

– A kicsit talán igen. A nyolcéves Natali ügyes rsg-s, négyéves kora óta balettozik, rá is nagyon büszke vagyok. A tizenegy éves Naima viszont imádja a kézilabdát. Ez talán annak is köszönhető, hogy ő még látott engem játszani, emlékszik a veszprémi és a norvégiai éveimre. Megfogták a hatalmas arénák fényei, a hangulat. Ő minden nagyobb mérkőzést megnéz, kívülről fújja a játékosok nevét. Figurákat ír és ragaszt ki a szobája ajtajára. Jelenleg Győrben az ETO utánpótlásában pallérozódik, irányító a posztja.