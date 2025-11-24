BKKfőpolgármesterJujufrakció

Vidékre ejtőernyőztették a Tisza fővárosi képviselőjét, az egész frakció megbénult

A város vezetése helyett az előválasztással van elfoglalva a Tisza Párt.

Munkatársunktól
2025. 11. 24. 13:11
Borítókép: A Tisza párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
Borítókép: A Tisza párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A városvezetés helyett az előválasztással vannak elfoglalva a Tisza Párt fővárosi képviselői. A politikusok láthatóan ebben a hónapban is csak látszattevékenységet folytatnak. Ennek részeként mindössze három előterjesztést sikerült beadnia a 10 fős frakciónak.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Az előterjesztések legtöbbször az önkormányzat rendes működésével kapcsolatosak. 

Erre jó példa Orbán Árpád képviselő javaslata, aki egyébként a Tisza jelöltaspiránsa Kiskunhalason, amelynek értelmében a fővárosnak intézkedési tervet kell kidolgoznia a nyugdíjasházi lakások felújításával kapcsolatban. Az előterjesztésben ugyan előrelépés nincs a lakások állapotának érdemi javításával kapcsolatban, ugyanakkor a főpolgármesternek és kabinetének extra feladatokat ad ki az ingatlanok dokumentálása kapcsán. 

Legalább ennyire zavaros előterjesztést nyújtott be a Tisza-frakció részéről a közgyűlésre Barna Judit „Juju”, aki gyerek- és nőbarát közlekedéshálózati stratégia kialakítására tett javaslatot. Ennek értelmében a főpolgármestert arra kérik fel, 

közlekedésszervező útján vizsgálja meg, hogy milyen értékek mentén döntenek az utazók a különböző közlekedési módok használata mellett.

Azzal azonban Juju nem számolt, hogy ilyen jellegű felméréseket, kutatásokat jelenleg is végez a Budapesti Közlekedési Központ, az elmúlt években Budapest-szerte ennek megfelelően alakítottak ki zebrákat, illetve jelenleg is az utasforgalmi adatok alapján alakítja át a közlekedésszervező cég az éjszakai közlekedési hálózatot. 

Szintén nagyot akart alkotni Bovier György képviselő, aki a mozgássérültek közterületi mosdóhasználatát akarja könnyebbé tenni. Mindezt annak ellenére teszi, hogy Budapesten senki számára sem elérhetőek a köztéri mosdók. A többségük ugyanis legtöbbször zárva tart, meghibásodott vagy éppen borzalmas állapotban van. 

Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu