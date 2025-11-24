Vidékre ejtőernyőztették a Tisza fővárosi képviselőjét, az egész frakció megbénult

A városvezetés helyett az előválasztással vannak elfoglalva a Tisza Párt fővárosi képviselői. A politikusok láthatóan ebben a hónapban is csak látszattevékenységet folytatnak. Ennek részeként mindössze három előterjesztést sikerült beadnia a 10 fős frakciónak.
Az előterjesztések legtöbbször az önkormányzat rendes működésével kapcsolatosak.
Erre jó példa Orbán Árpád képviselő javaslata, aki egyébként a Tisza jelöltaspiránsa Kiskunhalason, amelynek értelmében a fővárosnak intézkedési tervet kell kidolgoznia a nyugdíjasházi lakások felújításával kapcsolatban. Az előterjesztésben ugyan előrelépés nincs a lakások állapotának érdemi javításával kapcsolatban, ugyanakkor a főpolgármesternek és kabinetének extra feladatokat ad ki az ingatlanok dokumentálása kapcsán.
Legalább ennyire zavaros előterjesztést nyújtott be a Tisza-frakció részéről a közgyűlésre Barna Judit „Juju”, aki gyerek- és nőbarát közlekedéshálózati stratégia kialakítására tett javaslatot. Ennek értelmében a főpolgármestert arra kérik fel,
közlekedésszervező útján vizsgálja meg, hogy milyen értékek mentén döntenek az utazók a különböző közlekedési módok használata mellett.
Azzal azonban Juju nem számolt, hogy ilyen jellegű felméréseket, kutatásokat jelenleg is végez a Budapesti Közlekedési Központ, az elmúlt években Budapest-szerte ennek megfelelően alakítottak ki zebrákat, illetve jelenleg is az utasforgalmi adatok alapján alakítja át a közlekedésszervező cég az éjszakai közlekedési hálózatot.
Szintén nagyot akart alkotni Bovier György képviselő, aki a mozgássérültek közterületi mosdóhasználatát akarja könnyebbé tenni. Mindezt annak ellenére teszi, hogy Budapesten senki számára sem elérhetőek a köztéri mosdók. A többségük ugyanis legtöbbször zárva tart, meghibásodott vagy éppen borzalmas állapotban van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!