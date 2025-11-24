Az amerikai pénzügyminiszter is kimondta a brüsszeli szankciók kudarcát

Az Európai Unió Tanácsa október 23-án fogadta el a 19. szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki és kriptoszolgáltatásokat sújtja. A brüsszeli közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.