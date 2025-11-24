szankciócsomagBrüsszelamerikai pénzügyminiszterEurópai UnióDeák DánielOroszország elleni szankciók

Az amerikai pénzügyminiszter is kimondta a brüsszeli szankciók kudarcát

Deák Dániel legújabb bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban is egyre erősebben megkérdőjelezik az Európai Unió Oroszország elleni szankciós politikájának hatékonyságát. A téma az NBC News vasárnapi „Meet the Press” című műsorában került elő, ahol Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter élesen fogalmazott a brüsszeli intézkedésekről.

Sebők Barbara
2025. 11. 24. 13:16
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Forrás: AFP
Deák Dániel a bejegyzésben felidézte, hogy Bessent szerint az EU folyamatosan újabb és újabb szankciós csomagokat dolgoz ki, miközben ezek érdemi eredményt nem hoznak. Mint mondta: „Az európaiak azt mondják nekem: a 19. szankciós csomagot dolgozzuk ki. Véleményem szerint, ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál.”

Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) a Patrióta YouTube-csatorna adásában a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. A kormányfő mellett G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója (b3) és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (b2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Deák Dániel felidézte Bessent szavait: Az EU folyamatosan újabb és újabb szankciós csomagokat dolgoz ki, miközben ezek érdemi eredményt nem hoznak (Fotó: MTI)

A miniszter kijelentése újabb bizonyítéka annak, hogy a brüsszeli szankciós politika nemcsak Európában okoz komoly gazdasági nehézségeket, hanem már a tengerentúlon is egyre kritikusabb szemmel figyelik annak következményeit. 

Az embargók hatástalansága immár amerikai vezetői szinten is kimondatott.

Az Európai Unió Tanácsa október 23-án fogadta el a 19. szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki és kriptoszolgáltatásokat sújtja. A brüsszeli közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben. 

Putyin számára a szankciók csak kellemetlenségek

Már a Nyugat is kezdi belátni, hogy habár az új szankciók nehezítik az orosz gazdaság helyzetét, a remélt totális összeomlást nem érdemes várni. Az orosz elnök nem fog a háború lezárása mellett dönteni a szankciók hatására. Már a nyugati elemzők is elismerik, hogy az elhibázott politika kevés lesz az orosz gazdaság térdre kényszerítéséhez.

Borítókép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (Fotó: AFP)

