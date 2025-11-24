Az amerikai pénzügyminiszter is kimondta a brüsszeli szankciók kudarcát

Deák Dániel a bejegyzésben felidézte, hogy Bessent szerint az EU folyamatosan újabb és újabb szankciós csomagokat dolgoz ki, miközben ezek érdemi eredményt nem hoznak. Mint mondta: „Az európaiak azt mondják nekem: a 19. szankciós csomagot dolgozzuk ki. Véleményem szerint, ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál.”
A miniszter kijelentése újabb bizonyítéka annak, hogy a brüsszeli szankciós politika nemcsak Európában okoz komoly gazdasági nehézségeket, hanem már a tengerentúlon is egyre kritikusabb szemmel figyelik annak következményeit.
Az embargók hatástalansága immár amerikai vezetői szinten is kimondatott.
