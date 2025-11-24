Szentkirályi Alexandra számít Vitézy Dávid támogató szavazatára a Petőfi híd ügyében

– Lassan életveszélyessé válik a Petőfi híd – muszáj cselekednie a fővárosnak. Ehhez képest Karácsony Gergely évek óta halogatja a híd felújítását, ami így egyre borzalmasabb állapotban van – írta Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hozzátette: a Petőfi híd a város egyik legforgalmasabb átkelője, naponta kilencven-százezer jármű halad át rajta, az utolsó nagy felújítása pedig 45 éve volt.

– Ehhez képest ma sincsenek még engedélyköteles tervek a felújításra, de nem tűrhetünk több halasztást! A Fidesz-frakcióval folyamatosan próbáljuk napirenden tartani a híd kérdését,

így kezdeményezzük, hogy Karácsony Gergely a legközelebbi Fővárosi Közgyűlésen számoljon be a híd állapotáról és a felújítás becsült költségéről.

A Budapestnek járó forrásokat költsék végre olyan fejlesztésekre, amelyekre szükség van – húzta alá a frakcióvezető, aki későbbi posztjában azt sérelmezte, hogy az Index címlapon hozta azt, hogy Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) kezdeményezte a Petőfi híd felújítását célzó előterjesztést. Miközben ők korábban, a Fidesz–KDNP-frakcióval javasolták a Petőfi híd felújításának tervezését.

Mindezek után

Vitézy megvádolta Szentkirályit, hogy ők másolták le a frakciójuk bizottsági anyagait, és azt is kifogásolta, hogy ezt a Fidesz frakcióvezetőjének az oldalán nem tudja elmondani, mert szerinte le van tiltva.

Szentkirályi Alexandra újabb poszttal válaszolt a frakcióvezetőnek, amelyben kitért arra, hogy miért nem kapja meg a főváros a Lánchíd felújításához ígért hatmilliárd forintot, amit Vitézy számonkért rajta.

– Nincs letiltva a hozzászólási lehetőség, tessék követni az oldalam, és lehet kommentelni! Sajnos muszáj volt megtennem ezt a lépést, mert abban a tiszás „szeretetországban”, amit önök Magyar Péterrel építenek, egyre több a halálos fenyegetés. De térjünk a tárgyra. Először is a Lánchídról. Ne ferdítsen, Képviselő Úr! A korábbi, eredményesen lezárt Tarlós-féle közbeszerzést Karácsonyék érvénytelenítették, és az új kiírás alapján a Lánchíd felújítása végül ötmilliárd forinttal többe került, kisebb műszaki tartalommal készült el, hatvanszorosára emelték a fizetendő előleget, és megfelezték a kötbért – húzta alá Szentkirályi. Hozzátette:

a Lánchíd 6 milliárdja pedig azért nem érkezik, mert Karácsony szerződést szegett, és nem biztosította a 18 hónapos lezárás után az eredeti közlekedési rend visszaállítását, hanem kitiltotta az autós forgalmat.

– Másodszor, a Petőfi hídról: mi már szeptemberben is felszólítottuk a városvezetést, hogy cselekedjen végre. A híd a fővárosé, a főváros feladata felújítani. Hogy jut eszébe önnek itt is a kormányra mutogatni? Hát minek van a főváros, ha mindent a kormány kell megcsináljon helyette?

Volt pénz és idő is, mégsem történt semmi a Petőfi híddal Karácsony Gergely főpolgármesterségének 6 éve alatt

– válaszolt Vitézynek a kormánypárti politikus.