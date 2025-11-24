Szentkirályi AlexandraVitézy DávidPetőfi híd

Szentkirályi Alexandra számít Vitézy Dávid támogató szavazatára a Petőfi híd ügyében

A Petőfi híd kapcsán már az előterjesztések is vitát szültek. Abban több frakció egyetért, hogy a kritikus állapotban lévő hidat fel kell újítani, ám abban már nem, hogy kinek jutott ez előbb eszébe. Hivatalosan a Fidesz–KDNP volt a gyorsabb, ám a Podmaniczky Mozgalom is beküldött egy hasonló előterjesztést. A fővárosi frakcióvezetők Facebook-oldalán személyeskedésbe átcsapó parázs vita alakult ki. Szentkirályi Alexandra reméli, hogy az előterjesztésüket Vitézy Dávid frakciója is támogatni fogja.

A hidak felújítása elkerülhetetlenné vált a tárca szerint.
– Lassan életveszélyessé válik a Petőfi híd – muszáj cselekednie a fővárosnak. Ehhez képest Karácsony Gergely évek óta halogatja a híd felújítását, ami így egyre borzalmasabb állapotban van – írta Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hozzátette: a Petőfi híd a város egyik legforgalmasabb átkelője, naponta kilencven-százezer jármű halad át rajta, az utolsó nagy felújítása pedig 45 éve volt.

– Ehhez képest ma sincsenek még engedélyköteles tervek a felújításra, de nem tűrhetünk több halasztást! A Fidesz-frakcióval folyamatosan próbáljuk napirenden tartani a híd kérdését, 

így kezdeményezzük, hogy Karácsony Gergely a legközelebbi Fővárosi Közgyűlésen számoljon be a híd állapotáról és a felújítás becsült költségéről. 

A Budapestnek járó forrásokat költsék végre olyan fejlesztésekre, amelyekre szükség van – húzta alá a frakcióvezető, aki későbbi posztjában azt sérelmezte, hogy az Index címlapon hozta azt, hogy Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) kezdeményezte a Petőfi híd felújítását célzó előterjesztést. Miközben ők korábban, a Fidesz–KDNP-frakcióval javasolták a Petőfi híd felújításának tervezését. 

 Mindezek után

Vitézy megvádolta Szentkirályit, hogy ők másolták le a frakciójuk bizottsági anyagait, és azt is kifogásolta, hogy ezt a Fidesz frakcióvezetőjének az oldalán nem tudja elmondani, mert szerinte le van tiltva. 

Szentkirályi Alexandra újabb poszttal válaszolt a frakcióvezetőnek, amelyben kitért arra, hogy miért nem kapja meg a főváros a Lánchíd felújításához ígért hatmilliárd forintot, amit Vitézy számonkért rajta. 

– Nincs letiltva a hozzászólási lehetőség, tessék követni az oldalam, és lehet kommentelni! Sajnos muszáj volt megtennem ezt a lépést, mert abban a tiszás „szeretetországban”, amit önök Magyar Péterrel építenek, egyre több a halálos fenyegetés. De térjünk a tárgyra. Először is a Lánchídról. Ne ferdítsen, Képviselő Úr! A korábbi, eredményesen lezárt Tarlós-féle közbeszerzést Karácsonyék érvénytelenítették, és az új kiírás alapján a Lánchíd felújítása végül ötmilliárd forinttal többe került, kisebb műszaki tartalommal készült el, hatvanszorosára emelték a fizetendő előleget, és megfelezték a kötbért – húzta alá Szentkirályi. Hozzátette: 

a Lánchíd 6 milliárdja pedig azért nem érkezik, mert Karácsony szerződést szegett, és nem biztosította a 18 hónapos lezárás után az eredeti közlekedési rend visszaállítását, hanem kitiltotta az autós forgalmat.

– Másodszor, a Petőfi hídról: mi már szeptemberben is felszólítottuk a városvezetést, hogy cselekedjen végre. A híd a fővárosé, a főváros feladata felújítani. Hogy jut eszébe önnek itt is a kormányra mutogatni? Hát minek van a főváros, ha mindent a kormány kell megcsináljon helyette? 

Volt pénz és idő is, mégsem történt semmi a Petőfi híddal Karácsony Gergely főpolgármesterségének 6 éve alatt 

– válaszolt Vitézynek a kormánypárti politikus.

– Nagyon sajnálom, ha rossz hétfője van. De a tényeken nem változtat az ön hangulata: a Fidesz-frakció kezdeményezte a Petőfi híd felújítását, amelynek elmaradásában óriási felelőssége van a városvezetésnek. Örülünk, ha szavazatával támogatja javaslatunkat – zárta le a vitát Szentkirályi.


Borítókép: A Petőfi híd (Fotó: Havran Zoltán)

