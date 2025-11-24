Otthon Start Programlakásvásárlás

Előnyben a kisebb lakások, de a vidéki házak is kelendőek

Országosan továbbra is kimagasló az érdeklődés az Otthon start program iránt, amely kiemelkedően jó lehetőséget kínál az első lakást vásárlóknak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 14:06
Fotó: Béres Attila
Az Otthon start program elindulása óta folyamatos és intenzív az érdeklődés az államilag támogatott kedvezményes lakáshitel iránt. A K&H számára egyértelműen látszik, hogy azok a leendő vásárlók, akik az elmúlt években bizonytalanok voltak, most újra megjelentek a piacon. Bár az első hetek rendkívül magas hiteligénylési adataihoz képest mára némileg stabilizálódott a volumen, a mostani számok még mindig lényegesen meghaladják az elmúlt évek hasonló időszakaira jellemző aktivitást - írta elemzésében a K&H Bank.

A pénzintézethez beérkezett adatok alapján az igénylők által felvett átlagos hitelösszeg 35 millió forint, amelyhez átlagosan 25 százalékos önerő társul. Ez jól mutatja, hogy a program valós segítséget nyújt azoknak a fiataloknak és családoknak, akik korábban a piaci kamatszint, illetve a magas önerőkövetelmények miatt nem tudtak belépni a piacra. 

A kérelmek megoszlása továbbra is azt mutatja, hogy a főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét, ugyanakkor a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik, és sok helyen az átlag feletti kereslet figyelhető meg.

A hitelcélt tekintve a társasházi lakások továbbra is jóval népszerűbbek a családi házaknál. Ennek többek között az is oka, hogy a modern, kisebb alapterületű, energiahatékony ingatlanok finanszírozása jobban illeszkedik az igénylők élethelyzetéhez, illetve a program kínálta maximális hitelösszeghez. Eközben a vidéki családi házak megfizethetősége ugyan továbbra is kedvezőbb, ám a lakások stabil kereslete azt mutatja, hogy az első lakásvásárlók jellemzően a kisebb, ingatlanokat részesítik előnyben.

A K&H adatai szerint a vármegyék szerződésadatai alapján jól látszik, hogy a program országosan kiegyenlített, ugyanakkor több térségben is kimagasló az érdeklődés. A teljes szerződésállomány közel 27 százalékát Budapest adja, ami továbbra is a legaktívabb területnek számít. 

Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője kiemelte:

Az Otthon start program indulása óta azt tapasztaljuk, hogy az államilag támogatott, magas összegű lakáshitel komoly segítséget jelent azoknak, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni. A program lényegében egy olyan kaput nyitott meg, amelyen keresztül sok fiatalnak és családnak most először reális lehetősége adódik a saját lakás megszerzése.

 A jelenlegi trendek alapján a K&H arra számít, hogy a program népszerűsége a következő hónapokban is stabil marad.

