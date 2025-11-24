Magyarország a díszvendége a 41. Szlovén Könyvvásárnak

Magyarország standja számos könyvvel és érdekességgel várja a 41. Szlovén Könyvvásárra látogatókat hétfőtől vasárnapig. Bemutatkozik Krasznahorkai László életműve, a Muravidék magyar nyelvű irodalma és Debrecen írói világa is – közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség.

A 41. Szlovén Könyvvásáron bemutatják Nádas Péter Rémtörténetek című művének legújabb szlovén fordítását (Forrás: Wikipédia)

Az elmúlt 10 évben 27 magyar irodalmi mű szlovén fordításkötete jelent meg, amelyek szinte kivétel nélkül kaphatóak lesznek, köztük Krasznahorkai László, Nádas Péter, Szabó Magda, Polgár Judit, Dragomán György és Földényi F. László művei.

Az idei könyvvásáron jelen lesz Nádas Péter, Mán-Várhegyi Réka és Tóth Krisztina író, valamint Juhász Anna irodalmár.

Az irodalmi programok mellett kulturális programok, a Magyar Állami Népi Együttes táncelőadása, filmvetítések, valamint a Szent Efrém Férfikar és a Muzsikás együttes koncertjei is várják a közönséget.

Idén négy új fordításkötet jelent meg szlovén nyelven, köztük Nádas Péter Rémtörténetek című műve, amelyet az író személyes részvételével mutatnak be.

A könyvvásár hétfői megnyitóján a díszvendég ország képviseletében Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára mond beszédet. Kedden rendezik a díszvendég ország gálaestjét, amelyen a Magyar Állami Népi Együttes adja elő Táncos magyarok című előadását. Ezt követően a Beletrina Kiadó főszervezésében Nádas Péter Rémtörténetek című művének legújabb szlovén fordítását, a Grozljive zgodbe című kötetet mutatják be.

Szerdán Angyalszárnyak címmel ad koncertet a Szent Efrém Férfikar, levetítik Mészáros Márta Napló gyermekeimnek című filmjét, csütörtökön a Muzsikás együttes lép színpadra. Szombaton Tóth Krisztina íróval rendeznek beszélgetést, és látható lesz Fábri Zoltán A Pál utcai fiúk című 1969-as rendezése.

A díszvendégség főszervezője a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Ljubljana, az esemény a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Petőfi Kulturális Ügynökség főtámogatásával valósul meg. További támogatók Debrecen város önkormányzata, a Libri és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.