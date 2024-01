Bánhidi Bencétől tartanak a mázlis izlandiak, akik hoppon maradhatnak

Mind a hat csoportból két-két csapat jut tovább a németországi férfikézilabda Európa-bajnokságon, majd három-három csoport egyesül a középdöntőben, ahol tehát a továbbjutó csapatok további négy mérkőzést játszanak. Innen viszont egyenesen az elődöntőbe vezet az út, negyeddöntő nincs, tehát az első kettő közé kellene kerülni. Az azonos csoportból érkező két-két csapat magától értetődöen hozza magával az egymás elleni eredményt. Úgy is tekinthetünk tehát az Izland elleni hétfő esti mérkőzésre (20.30, M4 Sport) mint előrehozott középdöntős meccs.

Az izlandiak is tudják, ha beindul, Bánhidi Bencét nem lehet megállítani. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Persze olyan forgatóköny is létezik, hogy Magyarország mellett nem Izland jut tovább. Ehhez először is nézzük a csoportállást két forduló után:

1. Magyarország 4 pont

2. Izland 3

3. Szerbia 1

4. Montenegró 0.

Azon felül, hogy mi már továbbjutottunk, még az biztos, hogy Montenegró már kiesett. Amennyiben a délutáni meccsen Szerbia a várakozásnak megfelelően jól elkalapálja Montenegrót, akkor Izland is kiesik, ha kikap ellenünk. Másképpen: Izlandnak legalább döntetlent kell elérnie.

Mégis, maradjunk a mieinknél. Jó lenne, ha két pontot vinnének magukkal a középdöntőbe. E nélkül aligha álmodozhatunk az elődöntőről. Így vagy úgy, muszáj nyerni Izland ellen.

Izlandnak az Eb az utolsó esélye

A szigetországiaknak persze ennél lényegesen nagyobb a tét. Izland csak tizenkettedik lett a tavalyi világbajnokságon, így lemaradt az olimpiai selejtezőtornáról, az Európa-bajnokság az utolsó és egyetlen esélye, hogy kijusson Párizsba.

Megszokhattuk, hogy az északi csapatokat nem különösebben stresszeli a tét. Ez így van most is. Noha az első két meccsükön nem csillogtak – döntetlen Szerbiával, egygólos győzelem jó adag szerencsével fűszerezve Montenegró ellen –, magabiztosan készülnek a mieink ellen. Egyedül mintha Bánhidi Bencétől tartanának, az egyik izlandi internetes újság egyenesen vasmarkú óriásként emlegeti Bánhidit. Persze jó okuk van méltatni a magyar beállót, aki százszázalékos lövőhatékonysággal kilenc gólt dobott a szerbeknek.