Bánhidi Bence: Van még meglepetés a tarsolyunkban

A férfi kézilabda-válogatott második mérkőzését is megnyerte az Európa-bajnokságon, vasárnap 28-27-re múlta felül a szerbeket, ezzel pedig bejutott a középdöntőbe a németországi tornán. Bár az egygólos különbség nem erről árulkodik, de sokkal simább győzelem volt ez, mint a Montenegró elleni (26-24).

Chema Rodríguez szerint káprázatos teljesítményt nyújtott a magyar válogatott Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kevesebb hiba, magabiztos kapusteljesítmény

– Az első mérkőzéshez képest lecsökkentettük a hibák számát – értékelt Szita Zoltán az M4 Sport kamerái előtt. – Így is voltak hibáink, de sokkal kevesebb, mint legutóbb. Ennek köszönhetően végig dominálni tudtunk. Olykor-olykor a koncentráció hiánya és a fáradtság meglátszott rajtunk, ezért vissza tudott zárkózni az ellenfél, de összességében magabiztosan nyertünk. A kapuban sokkal stabilabbak voltunk, mint az első mérkőzésen. Bartucz Laci szenzációs formában védett, ennek köszönhetően nagyobb különbséget tudtunk kialakítani, így kényelmesebben játszhattunk.

Bár a továbbjutás már megvan, a mieink az Izland elleni keddi mérkőzést sem veszik félvállról. – Mindent meg fogunk tenni azért, hogy az Izland elleni mérkőzésen is megszerezzük a két pontot, mivel azok még sokat érhetnek a középdöntőben. Küzdeni fogunk a végsőkig – ígérte Szita.

A már emlegetett Bartucz Lászlót a második félidőre cserélte be Chema Rodríguez. A kapus a 2016-os Európa-bajnokság után először szerepelt világversenyen a válogatottban. Ennél jobban nem is sikerülhetett volna a visszatérése. – Annyi minden kavarog a fejemben. Az elmúlt nyolc évben rengeteg dolog történt. Jó az Isten, mert visszaadott valamit nekem a mai nap folyamán – fogalmazott a tatabányai hálóőr, aki a maga teljesítményét szerényen így jellemezte: – Nem ösztönből, hanem tudatosan, a felkészülési videókban látottak alapján védtem, a srácok pedig remekül védekeztek előttem. Napról napra egyre nagyobb az összhang köztünk, ez ma szerintem látszódott is. De nem ülünk a babérjainkon, szeretnénk még fejlődni.

További meglepetésekkel készülnek

volt a magyar csapat egyik legjobbja, hibátlan lövőteljesítménnyel zárta a Szerbia elleni mérkőzést. A szegedi játékos társait méltatta. – Ma mindenki kétszáz százalékon pörgött. Az első mérkőzéshez képest sokat javultunk a védekezés és a támadás terén is, sokkal koncentráltabbak voltunk, aminek nagy jelentősége volt. Mindenki tudta, hogy ezt a mérkőzést egy döntőhöz lehetett hasonlítani, hiszen azért harcoltunk, hogy továbbjussunk a csoportból – mondta Bánhidi, aki a jövőt tekintve is bizakodó:

– Elég színes a repertoárunk, és még elő sem húztunk mindent, van még néhány taktikai elem a tarsolyunkban, amit a következő mérkőzésekre tartogatnak Chemáék. Az újdonságok, amiket eddig elővettünk, nagyon jól működtek. Bíznunk kell benne, amit az edző kér, és azt hiszem, hogy mindannyian bízunk benne, ezért tudjuk sikeresen alkalmazni őket.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány káprázatos magyar teljesítményről beszélt. – Nagyszerű meccs volt, teljesítettük a tervet. A játékosok nagyon jó munkát végeztek, a különbség kiütközött. Mindenki szívvel küzdött, nagyon büszke vagyok a csapatra. Amikor ilyen játékosaik vannak, akkor könnyű az edzők dolga. A küldetést teljesítettük, egy elképesztő válogatott ellen, remek edzővel, rengeteg jó játékossal. Izland ellen is szeretnénk nyerni, a maximális pontszámmal továbbjutni. Mindig csak a következő meccsre koncentrálunk, ebben rejlik az erőnk is. Ezekkel a srácokkal bármeddig eljuthatunk. Ha ez a harci szellem megvan, akkor bármi megtörténhet.

Borítókép: Bánhidi Bence a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság Szerbia–Magyarország mérkőzésén a müncheni Olympiahalléban 2024. január 14-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)