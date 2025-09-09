Rendkívüli

Benyújtotta lemondását a francia miniszterelnök

Hivatalosan benyújtotta lemondását kedden Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. Bayrou utódja kinevezéséig ügyvivőként hivatalban marad – ismertette honlapján a francia kormány.

2025. 09. 09. 20:15
Francois Bayrou Fotó: ADNAN FARZAT Forrás: NurPhoto
A tájékoztatás szerint Emmanuel Macron francia elnök elfogadta Bayrou lemondását.

A francia miniszterelnök hétfőn bukott meg a bizalmi szavazáson
(Fotó: AFP)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. 

Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széles körű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

 

Az Elysée-palota hétfőn közölte, hogy Macron a napokban új kormányfőt fog kinevezni.

