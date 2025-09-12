Deák Dániel: A franciáknak elegük van!

Hatalmas tüntetések vannak Franciaországban, ahol gyakorlatilag már félévente megbukik a kormány, és komoly belpolitikai és gazdasági válság van – mondta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében Deák Dániel.

Franciaországnak elege van a válságból, tüntetések kezdődtek (Fotó: NurPhoto/Islam Safwat)

Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Franciaország államadóssága már majdnem 120 százalékos a GDP-hez képest, emellett több mint 40 milliárd eurós megszorító csomagot akarnak végrehajtani.

Deák Dániel kiemelte: Emmanuel Macron francia államfő elutasítottsága már 80 százalék felett van, így elképzelhető, hogy hamarosan megbukik.