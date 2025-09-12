MacronválságDeák Dániel

Deák Dániel: A franciáknak elegük van!

Közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Deák Dániel. A szakértő a franciaországi helyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet és kiemelte, hamarosan Macron elnök is belebukhat a válságba.

2025. 09. 12. 8:02
Hatalmas tüntetések vannak Franciaországban Fotó: ISLAM SAFWAT Forrás: NurPhoto
Hatalmas tüntetések vannak Franciaországban, ahol gyakorlatilag már félévente megbukik a kormány, és komoly belpolitikai és gazdasági válság van – mondta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében Deák Dániel.

Franciaországnak elege van a válságból, tüntetések kezdődtek (Fotó: NurPhoto/Islam Safwat)

Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Franciaország államadóssága már majdnem 120 százalékos a GDP-hez képest, emellett több mint 40 milliárd eurós megszorító csomagot akarnak végrehajtani. 

Deák Dániel kiemelte: Emmanuel Macron francia államfő elutasítottsága már 80 százalék felett van, így elképzelhető, hogy hamarosan megbukik.

 

Amint arról korábban beszámoltunk, Franciaország ismét politikai válságba süllyedt, miután a parlament megvonta a bizalmat a kormánytól. Emmanuel Macron nehéz helyzetbe került az újabb kormányválság miatt és ezen új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu sem sokat tud javítani. Az új francia kormányfő személye azonnal heves reakciókat váltott ki mind a bal-, mind a jobboldali ellenzék körében. 

Borítókép: Hatalmas tüntetések vannak Franciaországban (Fotó: APF)

 

