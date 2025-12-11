hőmérséklet hajnalidőjárásreményfelhő

Elázni nem fog, de jobb, ha nem fűz nagy reményeket a hétvégi időjáráshoz

Egy helyen süt csak ki a nap.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 11. 14:32
illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétvégén is folytatódik az enyhe, de jellemzően borult, párás, olykor tartósan ködös idő, helyenként szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke általában 5 fok körül alakul, de pénteken a Dunántúl nyugati részein akár 10 fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken döntően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat. A Dunántúl nyugati részein azonban kevesebb lehet a felhő, így ott napsütésre is lehet számítani. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet.

Szombaton is borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 2 és 7 fok között alakul.

Vasárnap túlnyomóan borult, párás idő várható, de északkeleten és északnyugaton átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső is. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 5, délután 2 és 7 fok között alakul.

A jó hír mindössze annyi, hogy a hétvégére egyelőre nem adtak ki veszélyjelzést. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu