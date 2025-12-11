Elázni nem fog, de jobb, ha nem fűz nagy reményeket a hétvégi időjáráshoz

Pénteken döntően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat. A Dunántúl nyugati részein azonban kevesebb lehet a felhő, így ott napsütésre is lehet számítani. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet.

Szombaton is borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 2 és 7 fok között alakul.