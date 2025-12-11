bűnbandabetonTatabányaéletveszélyes

Betontömbbel dobta fejbe az ismerősét az ukrán bűnbanda egyik tagja Tatabányán, csoda mentette meg az életét + fotó

Repült a nehéz kő.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 11. 13:04
Forrás: Magyarország Ügyészsége
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt vádat emelt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség három ukrán állampolgárságú férfival szemben. Az elkövetők egy vitát követően életveszélyes sérülést okozva bántalmaztak egy férfit a tatabányai vasútállomás közelében.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint az elkövetők január 18-án, este, a tatabányai vasútállomás közelében lévő aluljáró lépcsőjén egy korábbi vita miatt megvárták, és bántalmazták a sértettet. Az egyik vádlott felvett a földről egy nagyméretű beton darabot, és azzal fejbe dobta a sértettet, aki elesett. A lépcsőn fekvő sértett fejét a három férfi többször megrúgta. A bántalmazásnak egy közelben lakó személy vetett véget, aki rászólt a támadókra, és értesítette a rendőrséget.

A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a három férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu