Betontömbbel dobta fejbe az ismerősét az ukrán bűnbanda egyik tagja Tatabányán, csoda mentette meg az életét + fotó

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt vádat emelt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség három ukrán állampolgárságú férfival szemben. Az elkövetők egy vitát követően életveszélyes sérülést okozva bántalmaztak egy férfit a tatabányai vasútállomás közelében.
A vádirat szerint az elkövetők január 18-án, este, a tatabányai vasútállomás közelében lévő aluljáró lépcsőjén egy korábbi vita miatt megvárták, és bántalmazták a sértettet. Az egyik vádlott felvett a földről egy nagyméretű beton darabot, és azzal fejbe dobta a sértettet, aki elesett. A lépcsőn fekvő sértett fejét a három férfi többször megrúgta. A bántalmazásnak egy közelben lakó személy vetett véget, aki rászólt a támadókra, és értesítette a rendőrséget.
A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a három férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.
Szabó László: Újbuda vezetése politikai harcot folytat a kerületiek érdekeinek képviselete helyett
A politikus érthetetlennek tartja, hogy a kerület baloldali vezetése konfliktust generál a fővárossal, miközben az újbudaiak érdeke az Etele tér átfogó megújítása és az üzemi vágány észszerű kialakítása lenne.
Milliárdos számlagyár: döntenek a titokzatos baloldali háttérember sorsáról
Egymillió euró egy Ferrari csomagtartójában, összefonódás baloldali önkormányzatokkal és politikusokkal.
Elázni nem fog, de jobb, ha nem fűz nagy reményeket a hétvégi időjáráshoz
Egy helyen süt csak ki a nap.
A kutyájával együtt tűnhetett el egy osztrák férfi Magyarországon
Lassan egy hete, hogy nincs meg.
