Betontömbbel dobta fejbe az ismerősét az ukrán bűnbanda egyik tagja Tatabányán, csoda mentette meg az életét + fotó

A vádirat szerint az elkövetők január 18-án, este, a tatabányai vasútállomás közelében lévő aluljáró lépcsőjén egy korábbi vita miatt megvárták, és bántalmazták a sértettet. Az egyik vádlott felvett a földről egy nagyméretű beton darabot, és azzal fejbe dobta a sértettet, aki elesett. A lépcsőn fekvő sértett fejét a három férfi többször megrúgta. A bántalmazásnak egy közelben lakó személy vetett véget, aki rászólt a támadókra, és értesítette a rendőrséget.